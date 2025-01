Samsung Galaxy S25 Serie läutet neue Mobile-AI-Ära ein

Samsung stellte am globalen Unpacked Event mit der Galaxy S25 Serie seine neusten Smartphone Flagships vor. Die Galaxy S25, bestehend aus dem Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ und Galaxy S25, setzt einen neuen Standard für mobile AI-Erlebnisse. Mit verbesserter, leistungsstarker Technologie und Galaxy AI eröffnet die S25 Serie intuitive App übergreifende Aktionen und hebt Bild- und Videobearbeitung auf ein neues Level. Damit verändert die Galaxy S25 Serie, wie Künstliche Intelligenz im Alltag genutzt werden kann.

Mit dem Betriebssystem One UI 7 wird die Galaxy S25 Serie zu einem persönlichen AI-Begleiter, der die Bedürfnisse und Vorlieben der Nutzerinnen und Nutzer versteht und personalisierte AI-Erlebnisse bietet – unter Berücksichtigung der Datensicherheit. Samsung verfolgt gemeinsam mit Google die Vision, Android als erstes AI-integriertes Betriebssystem weiterzuentwickeln und ein inklusives AI-Ecosystem zu schaffen.

Intuitive Interaktionen und einfache Sprachsteuerung

Die multimodalen AI-Funktionen der Galaxy S25 Serie können Text, Audio, Bilder und Videos als Prompts über verschiedene Apps hinweg verarbeiten und in unterschiedliche Ausgaben konvertieren. Mit verbesserten Funktionen wie «Circle to Search» und «AI Select» können Nutzerinnen und Nutzer kontextbezogene Suchvorschläge erhalten, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

Eine verbesserte Sprachverarbeitung macht alltägliche Aufgaben noch einfacher: So können mit einfachen Prompts bestimmte Fotos gesucht oder die Schriftgröße in den Einstellungen angepasst werden.

Ein Druck auf die Seitentaste aktiviert «Gemini», das nahtlos App übergreifende Aktionen in Samsung-, Google- und Drittanbieter-Apps wie Spotify und WhatsApp ausführt. «Gemini Live» ist ein echter Konversationspartner und hilft bei der Entscheidungsfindung und Planung. So gibt es Vorschläge für ein mögliches Tagesprogramm an einem regnerischen Sonntag in Wien oder hilft dabei zu entscheiden, welche Sehenswürdigkeiten auf der nächsten Reise besucht und wie diese am besten erreicht werden. Sobald der Plan steht, hilft «Gemini» durch spezifische Prompts in der Ausführung – zum Beispiel, indem die Wegbeschreibung direkt in der App geöffnet wird.