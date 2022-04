Neue Farben für das EPOS H3PRO Hybrid-Headset angekündigt

Der Hersteller EPOS hat für sein H3PRO Hybrid-Headset neue Farben angekündigt. Was uns da genau erwartet, lest ihr hier!

Über das EPOS H3PRO

Das H3PRO Hybrid-Headset von EPOS (zur Website) bietet eine sichere, verzögerungsfreie kabellose Leistung mit mehreren Verbindungsoptionen. Verbesserte Geräuschunterdrückung mit ANC eliminiert Umgebungsgeräusche und ermöglicht volles Eintauchen in das Gaming-Erlebnis. Der abnehmbare Mikrofonarm verleiht diesem leichten, verstellbaren Headset Vielseitigkeit – nun auch in neuen Farben: Ghost White und Racing Green. Das H3PRO Hybrid bietet kabelloses Gaming der nächsten Generation dank latenzfreier Verbindung über den Dongle und ist außerdem mit integriertem Active Noise-Cancelling (ANC) ausgestattet, das Hintergrundgeräusche effektiv ausblendet und die passive Geräuschunterdrückung der H3-Serie auf eine neue Stufe hebt.

„Für das H3PRO Hybrid wurde die H3-Serie mit neuen Features versehen und bietet nun bis zu 30 Stunden kabelloses Gaming mit geringer Latenz und verbesserte Geräuschunterdrückung durch unsere neue ANC-Funktion,“ erklärt Nadia Burchard Grøtner, Product Managerin Gaming bei EPOS. „Die aktuellste Version der EPOS Gaming Suite und der kabellose Dongle bieten Spieler:innen zahlreiche Möglichkeiten, ihr Audio-Erlebnis in vollem Umfang zu optimieren. Die brandneuen Farbvarianten Ghost White und Racing Green des H3PRO Hybrid sind auch optisch ein toller Blickfang, mit dem Gamer:innen sich sehen lassen können.“ Das Gerät lässt sich via USB und Klinke an so gut wie jedes Gerät und jede Konsole anschließen – so geht Konnektivität!

Was euch mit dem Gerät erwartet

Das H3PRO Hybrid besticht durch Eleganz, Langlebigkeit und ein realistisches Sounderlebnis. Sein schlankes Design zieht die Blicke auf sich, ohne dabei klobig zu wirken. Dank Edelstahlschieber im Kopfbügel, anpassbaren Hörmuscheln, austauschbaren Ohrpolstern und einer Batterielaufzeit von bis zu 30 Stunden kann das Headset bequem für beliebig lange Gaming-Sessions genutzt und an jeden Kopf angepasst werden. Das Design der ergonomisch geformten Hörmuscheln des Hybrid-Headsets schirmt die Ohren der Spieler:innen gegen Hintergrundgeräusche ab und ermöglicht so volle Konzentration. Das EPOS H3PRO Hybrid Gaming-Headset ist in Ghost White, Racing Green und Sebring Black unter www.eposaudio.com/gaming und bei ausgewählten Händlern für 279,- Euro erhältlich.