Netflix will noch mehr Games von Hit-Serien wie Wednesday und Squid Game

Bald werden die Abonnenten mehr Shows sehen, die von Netflix zu mobilen Spielen gemacht wurden, so ein Bericht des Wall Street Journal, wie Squid Game und Wednesday . Während mobiles Spielen für Netflix nicht neu ist, versucht es immer noch, seinen Platz im Geschäftsmodell des Unternehmens zu finden. Im Moment können Abonnent:innen Spiele wie Exploding Kittens: The Game, Oxenfree 2: Lost Signals oder Ghost Detective im App Store herunterladen und spielen. Aber irgendwann werden sie in der Lage sein, Spiele direkt auf ihren Smart-TVs und Computern zu spielen. Diesem Vorstoß des Streaming-Giganten ins Gaming geht die jüngste Veröffentlichung einer dedizierten Controller-App für iOS-Geräte voraus, mit der Spieler:innen ihr Smartphone als Gamepad mit einem gekoppelten Fernseher verwenden können.

Von Anfang an hat Netflix kein Geld für Spiele verlangt, ein aktives Abo reicht aus. Und obwohl wir nicht wissen, ob sich das in naher Zukunft jemals ändern wird, könnte der Fokus von Netflix auf die Erstellung von Spielen, die auf Hit-Shows basieren, dazu beitragen, das Interesse an ihnen aufrechtzuerhalten, insbesondere zwischen den Staffeln. Ab sofort bietet Netflix mehr als 70 Spiele auf seiner Plattform an und plant, diese bis Ende 2023 weiter auszubauen. Laut WSJ wird Netflix weiterhin Nicht-Show-bezogene Spiele wie Classic Solitaire lizenzieren. Wir haben gesehen, wie das Unternehmen sein Versprechen erfüllt hat, Spiele auf der Grundlage von Hit-Shows zu entwickeln. Netflix Stories: Love is Blind, ein interaktiver Story-Titel, der auf der Reality-TV-Serie basiert, die erst letzten Monat erschienen ist – Netflix scheint es ernst zu meinen. Was haltet ihr davon?