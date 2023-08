Netflix bringt Netflix Game Controller-App auf iOS: Spiele am TV spielen

Der Vorstoß von Netflix auf Videospiele geht weiter: Das Unternehmen hat die dedizierte Netflix Game Controller-App für iOS-Geräte veröffentlicht.

Mehr zu Netflix Game Controller

Da macht man wohl dem Apple TV Konkurrenz: Mit der App, einfach Netflix Game Controller genannt, dürft ihr euer Telefon oder Tablet als Gamepad verwenden, sobald ihr das Gerät mit eurem Netflix gekoppelt habt. Das ermöglicht es euch, Spiele auf dem TV zu spielen, die über den Netflix-Dienst verfügbar sind. Die App ist bereits verfügbar, doch eine offizielle Ankündigung gibt es noch nicht. Zum Beispiel wissen wir nicht, welche Spiele sie unterstützen wird oder irgendwelche Details rund um den Kopplungsprozess. Wir wissen auch nicht, ob und wann dies von einer Android-App gefolgt wird. Die Beschreibung der App sagt nur, dass die Gamepad-Funktionalität “bald zu Netflix kommt” – hier geht es zur Seite der App im Apple App Store.

Dies ist keine große Überraschung, angesichts des wachsenden Wachstums des Unternehmens als Indie-Spieleverlag. Netflix Games hat in den letzten zwei Jahren fast 70 Titel veröffentlicht oder gehostet, von denen einige über die reguläre Netflix-Streaming-App zugänglich sind, während andere auf mobilen Geräten und Spielkonsolen verfügbar sind. Dies sind auch keine Wegwerftitel, da Spiele wie Oxenfree II: Lost Signals via Netflix verfügbar sind. Weitere Titel, die in den kommenden Monaten auf die Netflix-Plattform kommen, sind Indie-Highlights wie Storytellers, Paper Trail und die Monument Valley-Serie. Es ist auch ein Assassin’s Creed-Spiel in Arbeit, zusammen mit einem Port des mobilen Titels LEGO: Legacy Heroes Unboxed. Da macht eine Netflix Game Controller-App dann schon Sinn!