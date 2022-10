Need for Speed Unbound: Zu viel Anime? Lässt sich abschalten!

Mit Need for Speed Unbound kommt ein etwas anderer Racer zu uns. Wem das alles zu knallig-bunt ist, kann aufatmen: Die Effekte sind anpassbar!

Laut dem offiziellen Need for Speed Unbound Twitter-Account dürft ihr nicht nur die Effekte anpassen, euch aber auch dafür entscheiden, sie überhaupt nicht einzuschalten. So ist es vollkommen euch überlassen, ob ihr die interessanten Fahreffekte euer Erlebnis bestimmen lasst, sie nur zur Dekoration aktiviert lasst oder ob es ein Spiel wie auch all die anderen NFS-Teile wird. “Wir wollten einen Kunststil liefern, der für das Gameplay wichtig ist, einen, der die Aktionen der Spieler klar feiert, das Spielererlebnis verbessert und sie auf dem Weg belohnt”, sagte Darren White, Art Director bei Criterion Games. “Wir wollten die Spieler:innen mit unserem visuellen Effekten, die wir ‘Tags’ nennen, auf das nächste Level in Need for Speed Unbound bringen.“