Electronic Arts hat den Debüt-Trailer zu Need for Speed Unbound veröffentlicht

Es ist also wahr: EA bringt Need for Speed Unbound, und zwar schon am 2. Dezember 2022. Einen ersten Trailer seht ihr gleich hier!

Mehr zu Need for Speed Unbound

Mit einer 4K-Auflösung bei 60 FPS wird Need for Speed Unbound am 2. Dezember 2022 für PC, PS5 und Xbox Serie veröffentlicht. Kund:innen, die den Titel vorbestellen, können jedoch am 29. November, also schon drei Tage früher mit dem Spielen beginnen. Sie erhalten auch exklusive Gegenstände, darunter ein Fahreffektpaket, Abziehbilder, Nummernschild, Bannergrafik, Aufkleber und 150.000,- Startgeld in ihrer Brieftasche, wenn sie zum ersten Mal dem Multiplayermodus beitreten. Es gibt eine Standard-Version und eine Palace-Edition, sie bietet euch exklusive Inhalte wie Custom Cars, ein Bekleidungspaket, einen Fahreffekt, Abziehbilder und Nummernschild, Charakterhaltung und Bannergrafiken. Das Spiel hat einen ganz eigenen Style bekommen, und das zeigt am besten dieser Trailer: