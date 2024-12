Naughty Dog zeigt Intergalactic: The Heretic Prophet bei den Game Awards 2024

Ein neues Spiel von Naughty Dog Studios namens Intergalactic: The Heretic Prophet ist auf dem Weg und wurde bei den Game Awards 2024 angekündigt.

Über Intergalactic: The Heretic Prophet

Das Spiel spielt in einem Sci-Fi-Universum, und der Trailer zeigt einen Charakter, der seinen Tag vertreibt, sich einen kleinen Old-School-Anime ansieht und eine Tierhandlungs-Rekord auflegt, bevor er sich auf ein Weltraumabenteuer begibt. Das Universum sieht viel weniger Hightech aus als etwas im Star Wars-Universum; anstelle von eleganten Schnittstellen verwendet der Protagonist Monitore im CRT-Stil, Old-School-Technologie und Tastaturen und andere klobige Elemente, die das Schiff des Protagonisten eher funktional als schick aussehen lassen. Der Trailer zeigt einen Teil der Geschichte, die Kopfgeldjägerin Jordan Munn folgt, während sie ein kriminelles Syndikat namens The Five Aces verfolgt. Auf der Jagd nach einem der Asse ist Jordan auf einem fernen Planeten mit einigen sehr feindlich aussehenden Robotern gestrandet.

In den letzten Jahren hat sich die Arbeit auf den bestehenden Spielekatalog des Studios konzentriert. The Last of Us Part 1 wurde zusammen mit seiner Fortsetzung neu überarbeitet, wobei beide Spiele eine höhere grafische Wiedergabetreue für die PlayStation 5 erhalten. Naughty Dog war zuvor in einen Online-Multiplayer-Modus für das postapokalyptische Franchise investiert, aber das Projekt wurde im Dezember 2023 abgesagt. Druckmann nannte das Spiel in einem Beitrag auf der Naughty Dog-Website “unsere bisher wildeste, kreativste Geschichte” und sagte, dass sich das Spiel seit 2020 in der Entwicklung befindet. Es gibt keine Neuigkeiten zu Startterminen oder Plattformen, aber es wird interessant sein zu sehen, wie sich Intergalactic entwickelt und wo dieser ketzerische Prophet ins Spiel kommt.