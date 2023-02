NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS für 2023 angekündigt

Bandai Namco Europe kündigt mit NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS einen neuen Teil der „Ultimate Ninja STORM”-Reihe an. Das Spiel enthält den bisher größten Charakter-Kader aller NARUTO-Videospiele, inklusive neuer Kämpfer*innen wie Ashura und Indra Otsutsuki. Neben der Spiele-Grafik, die sich am Stil des Anime orientiert, unterstützt der Titel bis zu 60 FPS auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Der Story-Modus enthält zudem ausgewählte Szenen aus der Geschichte von NARUTO, mit dem Fokus auf die tiefe Verbindung zwischen Naruto and Sasuke. Zusätzlich behandelt das Spiel eine komplett neue Geschichte.

Der Announcement-Trailer verschafft euch einen ersten Eindruck: