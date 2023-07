Musical-Welthit Elisabeth 2024 wieder und zum letzten Mal vor Schloss Schönbrunn

Die VBW-Erfolgsproduktion Elisabeth findet aufgrund größter Beliebtheit auch im kommenden Jahr 2024 zum vierten und leider auch letzten Mal als großes Konzert-Highlight im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn statt. Von 27. bis 29. Juni 2024 lassen die Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, das Publikum am Original-Schauplatz in die berührende Geschichte über Leben, Wirken und Leiden der österreichischen Kaiserin eintauchen.

Am 29. Juni 2023 feierte Elisabeth, der VBW-Musical-Welthit aus der Feder des Erfolgsduos Michael Kunze & Sylvester Levay, als großes Konzerterlebnis der Extra-Klasse im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn Premiere. Das Erfolgs-Musical war anlässlich des 125-jährigen Todestages der Kaiserin “Sissi” heuer an drei Terminen am Originalschauplatz, wo die Kaiserin einst selbst viel Zeit verbracht hat, zu sehen.

Aufgrund des riesigen Publikumserfolgs und insgesamt über 30.000 verkauften Tickets wird das erfolgreichste deutschsprachige Musical aller Zeiten auch im nächsten Jahr am Do., 27. Juni 2024, Fr., 28. Juni 2024 und Sa., 29. Juni 2024 noch ein letztes Mal in konzertanter Version vor der berühmten historischen Kulisse zu sehen sein.

Die dramatische und berührende Geschichte über Leben, Wirken und Leiden der Kaiserin Elisabeth wird also auch im nächsten Sommer mit hochkarätigem Ensemble und dem Orchester der Vereinigten Bühnen Wien in großer Besetzung auf die Bühne gebracht.

27. Juni 2024 WIEN Schloss Schönbrunn, Ehrenhof Beginn: 20:30 Uhr

28. Juni 2024 WIEN Schloss Schönbrunn, Ehrenhof Beginn: 20:30 Uhr

29. Juni 2024 WIEN Schloss Schönbrunn, Ehrenhof Beginn: 20:30 Uhr

Der Vorverkauf hat bereits begonnen.