Monster Hunter Rise Tipps und Tricks zum Einstieg

Checkt die Nebenquests

Im Zuge eures täglichen Lager-Rundgangs solltet ihr auch die verfügbaren, optionalen Nebenquests auschecken. Ihr könnt insgesamt 5 dieser Missionen zeitgleich annehmen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um klassische Jagdquests, von denen ihr immer nur eine zeitgleich absolvieren könnt. Oft müsst ihr zum Abschluss nur 3 Stück Honig einsammeln, oder 8 kleinere Tiere erlegen, was ihr auch gut während einer regulären Monsterjagd erledigen könnt.

Als Belohnung erhaltet ihr dann immer nützliche Gegenstände wie Rüstkugeln. Diese werden verwendet um eure Outfits zu stärken. Solltet ihr auf das Annehmen der Nebenquests bisher verzichtet haben, werdet ihr euch später vielleicht ärgern, warum ihr jetzt massenhaft Kugeln erst mühselig farmen müsst.

Verkaufsautomat

Zu Beginn werdet ihr vielleicht das eine oder andere interessante Item kaufen wollen. Euch fehlen klarerweise in den ersten Stunden aber die dafür notwendigen Zenny (die Währung in Monster Hunter-Spielen). Eine einfache Methode gerade am Anfang an moderate Mengen Cash zu kommen besteht darin, in der Objekttruhe in eurem Haus Items zu verkaufen.

Das könnt ihr im Prinzip mit jedem erhaltenen Objekt machen – manche solltet ihr euch jedoch auch aufsparen. Insofern ihr euch aber z.B. für ein Langschwert als Waffe entschieden habt, könnt ihr mit der am Start enthaltenen Munition nicht sehr viel anfangen. Diese bietet sich also schon einmal für den Verkauf an. Somit habt ihr innerhalb weniger Sekunden ein paar Tausend Zenny verdient.