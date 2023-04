Monster Hunter Now – das neue Pokémon Go, nur anders

Bereit für ein neues Monster Hunter? Mit Monster Hunter Now könnt ihr nun in AR auf die Jagd gehen – hier gibt’s alle Infos!

Niantic, das am besten für Pokémon Go und sein kommendes Peridot bekannt ist, hat schon einige Titel in dieser Art erstellt. Neben Harry Potter: Wizards Unite und Pikmin Bloom ist nun das nächste Franchise an der Reihe. Das Studio kündigte eine Partnerschaft mit Capcom an, um einen Titel zu erstellen, der auf Monster Hunter basiert. Das neue Spiel heißt Monster Hunter Now und wird euch in der echten Welt auf die Jagd gehen lassen. Anscheinend hat sich das Monster Hunter-Universum irgendwie in unsere Welt eingeschlichen und die Spieler:innen werden in der Lage sein, Monstern zusammen mit verschiedenen Ressourcen auf einer realen Weltkarte zu begegnen. Die Monster bringen uns verschiedene Materialien ein, was schon mal den grundlegenden Sammeltrieb befriedigt.

Aber sie können verwendet werden, um bessere Waffen und Rüstungen herzustellen, die wiederum verwendet werden können, um noch anspruchsvollere Monster zu jagen. Der Handytitel wird die Kämpfe stark verkürzen, sie dauern maximal 75 Sekunden. Spieler:innen können unterwegs Monster mit einem Paintball treffen und sie markieren, damit sie zu Hause oder an einem anderen Ort bekämpft werden können. Und ja, die entzückenden Palico-Begleiterkreaturen werden im Spiel anwesend sein. Die Serie ist in Japan so beliebt wie eh und je, wobei Monster Hunter: World aus dem Jahr 2018 zu Capcoms meistverkauftem Spiel aller Zeiten wurde, und zu einem Live-Action-Film, der 2020 startete. Monster Hunter Now wird im September sowohl auf iOS als auch auf Android erscheinen.