Monopoly Go zieht über Los, scheffelt über 3 Milliarden Dollar Umsatz

Hasbro hat kürzlich bekannt gegeben, dass Monopoly Go seit seiner Veröffentlichung im April letzten Jahres über 3 Milliarden Dollar Umsatz erzielt hat.

Erfolgreiches Monopoly Go

Dies setzt einen Trend von wilden Meilensteinen für das Handyspiel fort, das zuvor nur sieben Monate nach seiner Einführung die 1-Milliarden-Marke überschritten hat. Das Interessante an dieser Zahl ist, dass sie nicht nur darauf hinweist, dass Monopoly Go seine Dynamik nach dem Start aufrechterhält, sondern auch die Einnahmen, die es im Laufe der Zeit generiert, steigert. Man fragt sich nur, ob sich dieser Trend fortsetzen kann oder ob der Fiebertrend sich bald abschwächen wird. Chris Cocks, CEO von Hasbro, kommentierte den Meilenstein im Finanzbericht für das Q2 von Hasbro: “Seit dem Start hat das Spiel einen Umsatz von über 3 Milliarden Dollar erzielt, was Hasbro laut Aldora zum Top-Lizenzgeber von Videospielen im vergangenen Jahr macht. Das Team hat weiterhin eine aktive Pipeline von Lizenzmöglichkeiten für PC, Konsole, Mobile und Casino, die unsere reiche IP nutzen.“

Hasbro CFO Gina Goetter folgte, indem sie die schieren finanziellen Gewinne kommentierte, zu denen der Erfolg von Monopoly Go geführt hat, und stellte fest, dass die anhaltende Popularität von Baldur’s Gate 3 ebenso Auswirkungen hatte. “Der Umsatz im zweiten Quartal wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 20 %, was weitgehend hinter der Stärke der digitalen Lizenzierung unter der Leitung von Monopoly Go, und in geringerem Maße durch einen Beitrag von Baldur’s Gate 3.“ Tja, wenn man schon Marken wie Brettspiele und auch Dungeons & Dragons unter dem eigenen Dach vereinen kann, zahlt sich das schon mal aus. Dementsprechend gibt es auch coole Crossover-Spiele wie Ehre unter Dieben oder auch Strategie-Ableger – was meint ihr? Kann Hasbro seinen Lauf fortsetzen oder ist es den Spieler*innen bald mal zu viel mit der anhaltenden Monetarisierung?