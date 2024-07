Monopoly Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben Test: Unterhaltsame Kampagne mit Spin

Wie passt Monopoly eigentlich mit einer D&D-Gruppe zusammen? Monopoly Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben von Hasbro Pulse klärt auf!

Über Monopoly Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben

Dieses Brettspiel von Hasbro Pulse schickt sich an, sowohl Monopoly-Fans als auch Rollenspiel-Begeisterte zusammenzubringen. Auf der offiziellen Website zu diesem Spiel begebt ihr euch auf ein Abenteuer im Land der Zauberei und Monster, natürlich inspiriert vom D&D-Film! Das Game beinhaltet selbstverständlich die Hauptcharaktere sowie manche Orte aus dem Film. Dabei erforscht ihr die vergessenen Reiche als Teil einer unerschrockenen Abenteurergruppe. Dabei erlebt ihr Abenteuer an der Schwertküste und im gefährlichen Unterreich, sucht nach nützlichen Gegenständen und mächtigen Zaubern und sammelt wertvolle Schätze. Aber Vorsicht vor Monstern, doppelzüngigen Roten Magiern und hinterhältigen Dieben! Das Spiel ist beendet, sobald alle Orte im Spiel abgesichert wurden.

Wie es auch im originalen Monopoly der Fall ist, gewinnt auch in diesem Spiel dann die Person mit dem meisten Gold. Nur Bares ist Wahres, so heißt es – und es liegt an euch, ob ihr diese Herausforderung als Gruppe oder doch lieber als Einzelkämpfer:in bestreitet. Damit es auch spannend wird, dürft ihr unter fünf Figuren, die jeweils einen Charakter aus dem Film darstellen, wählen. Der D&D-Einschlag ist da gleich ersichtlich, denn damit entscheidet ihr euch auch für Klassen wie Paladin, Hexer, Barde, Druidin oder Barbarin. Damit gehen natürlich Spezialfähigkeiten einher, die ihr mal mehr und mal weniger oft einsetzen könnt. Dazu aber später mehr – sehr interessant ist jedenfalls, wie beide Spielansätze ausgewogen zum Zug kommen. Spielen wir Monopoly Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben!

Der Spielaufbau

Das Spiel beginnt nach der Auswahl eurer Charaktere. Im Lieferumfang von Monopoly Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben enthalten ist nicht nur ein regulärer sechsseitiger Würfel, sondern auch der aus den Tabletop-Rollenspielen bekannte 20-seitige Würfel. Zunächst gilt es aber, mit dem altbekannten sechsseitigen Würfel zu würfeln. Danach zieht ihr die angezeigte Anzahl an Augen und seht euch an, auf welchem Feld ihr gelandet seid. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten, wo ihr stehen bleiben könnt:

ein Ort mit einem Abenteuer

ein Magie & Geheimnis-Feld

ein Portal

das Gefängnis inklusive Nur zu Besuch-Raum

ein Frei Parken-Feld

ein Gehe in das Gefängnis-Feld

Sowohl Gehe in das Gefängnis, Frei Parken und Nur zu Besuch sind aus dem regulären Monopoly bereits bestens bekannt. Während ihr bei Gehe in das Gefängnis sofort und ohne Boni ins Gefängnis müsst, passiert beim Landen auf Frei Parken gar nichts. Seid ihr nur zu Besuch im Gefängnis, könnt ihr in dieser Variante euren Gruppenmitgliedern allerdings zur Gratis-Flucht verhelfen! Ein paar interessante Kniffe gibt es in Monopoly Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben, und das zeigt sich schon sehr früh…

Die Spezialfelder

Widmen wir uns nun den anderen vorhin erwähnten Feldern. Das Portal in Monopoly Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben ist ein sehr willkommenes Werkzeug im Spiel, und zwar ermöglicht es euch, auf ein beliebiges Feld zwischen diesem und dem nächsten Portal zu ziehen. Was in regulären Monopoly-Partien oft in einer Vielzahl von Runden endet, weil man nicht auf ein gewisses Feld kommt, wird durch diese Mechanik sehr gewieft abgekürzt. Klasse! Das Magie & Geheimnis-Feld ist ein Zufallsfeld, denn hier gilt es, aus 30 Karten eine zu ziehen. Was sich dahinter verbirgt, bleibt abzuwarten – es kann ein lohnendes Abenteuer, ein hilfreicher Gegenstand, aber auch ein tödlicher Gegner sein!

Doch wie passen Abenteuer und Gegenstände in eine Partie Monopoly Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben? Das erklärt sich durch das Spielen selbst. Denn anstatt wie im Original Häuser und Hotels zu bauen, gilt es hier, die Orte auf dem Spielplan abzusichern. Fast immer gilt es, Gegner zu bekämpfen oder knifflige Situationen unbeschadet zu überstehen. Wer sich der Herausforderung stellt und sie auch besteht, hat dann den Ort abgesichert und freut sich, wenn nachfolgende Gruppenmitglieder auf dem eigenen Feld landen. Das bringt nämlich Steuern in Form von Gold, und das könnt ihr weiter verwenden – wie genau eine Spielrunde aussieht, kläre ich nun gleich auf.

So wird gespielt

Nach dem Würfelwurf des sechsseitigen Würfels zieht ihr auf ein Feld, und landet ihr auf einem Ort, müsst ihr die angegebene Zahl in Gold an die Bank abtreten. Danach dreht ihr die zugehörige Ortskarte um, und ihr lest das kommende Abenteuer für euch laut vor. Ist die Herausforderung nun allen bekannt, entscheidet ihr: Zahlt ihr die auf der Karte angegebene Summe Gold, um den Ort garantiert abzusichern, oder überlasst ihr euer Schicksal dem 20-seitigen Würfel? Dabei gilt es, die angezeigte Zahl zu übertreffen. Bei Erfolg winkt eine Belohnung! D&D-Veteran:innen sparen sich natürlich die Zahlungen und versuchen ihr Glück mit dem W20. Da zum Schluss die Person mit dem meisten gesparten Gold gewinnt, ist das in jeder Runde eine interessante Abwägung!

Bei einem Fehlschlag werdet ihr mit einer Strafe belegt, das kann von „nichts passiert“ über „zahle eine Strafe“ bis hin zu „setze eine Runde aus“ alles sein! Habt ihr allerdings Erfolg, heimst ihr eine Belohnung ein, nehmt euch die Karte und bekommt fortan Steuern von euren Mitspieler:innen, wenn sie auf diesem Feld landen. Gehören euch beide Orte der selben Farbe, verdoppelt sich dieser Betrag – das kennt man von anderen Monopoly-Varianten bereits! Natürlich habt ihr es hier nicht mit Orten wie der Badstraße zu tun, sondern mit Hochkarätern aus den Vergessenen Reichen. Während das kultige Niewinter gleich mehrfach vertreten ist (mit Wald, Arena und Burg), bekommen auch die Harfner, Korinns Bergfried und das Unterreich ihre eigenen Ortschaften mitsamt Abenteuern. Fans kommen voll auf ihre Kosten!

Das D&D in diesem Monopoly

Und da beginnt der Dungeons & Dragons-Einschlag erst so richtig. Denn neben der Taktiererei, ob ihr nun Gold ausgebt oder doch die stets faire Chance zwischen 60/40, 50/50 und 40/60 wählt, kommen da auch die Spezialfähigkeiten der einzelnen Charaktere ins Spiel. Während der Barde etwa stets problemlos aus dem Gefängnis freikommt, darf der Hexer beim Portal quer über das gesamte Spielfeld ziehen. Wer schon einmal mit einem Rollenspiel (ganz gleich, ob DSA, D&D, Vampire oder sonstiges) zu tun hatte, fragt nun zu Recht: Wie sieht es mit Patzern und kritischen Erfolgen aus? Ja, auch diese gibt es in Monopoly Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben! Wann immer ihr mit dem 20-seitigen Würfel eine 1 würfelt, müsst ihr Gold an die Bank zahlen – und bei einer 20 gibt es neben dem kritischen Erfolg auch Gold.

Zudem lassen sich im Kartenstapel „Magie & Geheimnisse“ nützliche Objekte und mächtige Zaubersprüche finden. Diese dürft ihr jederzeit einsetzen, so dürft ihr etwa Punkte zu eurem Würfelwurf addieren, oder den Wurf gar wiederholen! Habt ihr nicht so viel Glück, zieht ihr ein Monster aus dem D&D-Universum, oder einen Roten Magier aus Tay oder einen hinterhältigen Dieb. Wer übrigens das Erlebnis noch pikanter machen möchte: Mit dem Spielleiter-Kartenstapel kann das Spiel angepasst und auf ein höheres Spielniveau gebracht werden! Mit diesen Karten können bestimmte Orte und Abenteuer verändert und der gefährlichen Reise weitere Monster hinzugefügt werden. So dürft ihr Monopoly Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben nach Lust und Laune noch ein wenig anpassen.

Monopoly Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben: Läuft

Nach mehreren Runden Monopoly Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben muss ich sagen: Den Teams von Hasbro und Wizards of the Coast ist diese Leistung hoch anzurechnen. Sie haben es geschafft, das Originalspiel so klug mit D&D-Themen anzureichern, ohne eine der beiden Zutaten zu sehr zu verwässern. Gleichzeitig bleibt das Spiel sehr zugänglich, und man muss sich nicht ewig mit der Anleitung beschäftigen, bevor ihr loslegen könnt. Euer Erfahrungslevel mit Monopoly oder auch Tabletop-Rollenspielen ist dabei vernachlässigbar: Schnell habt ihr die Essenz des Spiels begriffen, und gerade zu mehrt macht das Spielen wirklich Spaß. Dem Game kommt auch zugute, dass dank der Portal-Mechanik die Spielrunden sehr stark abgekürzt werden und diese somit nicht ewig dauern.

Gleichzeitig hätte ich mir trotz der Spielleiter-Option noch ein wenig mehr gewünscht. Jedes Pen-and-Paper-Abenteuer lebt davon, dass man es grundsätzlich bis zur Unendlichkeit anpassen könnte, und das, was Monopoly Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben da anbietet, ist mir persönlich zu wenig. Aber gut, ich bin auch ein alter D&D-Aficionado und Spielleiter, da ist die Kritik wohl ein Nischenthema. Wollt ihr strategisch noch mehr gefordert werden, solltet ihr euch das Tavernen-Abenteuer Das Klaffende Portal von Hasbro Pulse gönnen! Unter dem Strich bin ich dennoch begeistert, dass der Mix aus D&D und Monopoly so gut funktioniert. Dieses D&D-Abenteuerspiel ist ab acht Jahren geeignet und ist ein tolles Geschenk für Fans von Rollenspielen sowie von Monopoly. Selbst Unerfahrene kommen sehr schnell ins Spielen, was für das Spieldesign spricht – auch die einzelnen Charaktere mit deren Fähigkeiten sind größtenteils ausbalanciert. Sehr gut!