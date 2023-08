Mobile Gaming ist die Zukunft ?

Eine Neugestaltung der Spielerfahrung

Mobile Gaming hat in den letzten Jahren weltweit an Bedeutung gewonnen und auch Österreich bildet da keine Ausnahme. Dieser Trend hat die Art und Weise, wie Menschen in Österreich spielen und interagieren, entscheidend verändert.

Gaming im Taschenformat

Mit der Einführung leistungsstarker mobiler Geräte, wie das Samsung Galaxy S23 Ultra oder das neue Samsung Galaxy Z Flip5 eröffnen sich neue Möglichkeiten. Plötzlich kann man hochwertige Spiele wie das kommende Assassin´s Creed Jade überall und zu jeder Zeit auf dem Smartphone spielen.

Dies führt zu signifikanten Verschiebung der Spielerfahrung vom traditionellen Konsolen- oder PC-Gaming hin zum mobilen Gaming. Hersteller wie Samsung und Anbieter wie A1 richten sich somit auf neue Zielgruppen und entwicklen passende Geräte und verunstalten E-Sport Events um Mobile Gaming noch erfolgreicher zu machen.

Vielfältiges Angebot an Spielen

Die Popularität von Mobile Gaming in Österreich wird durch die breite Palette an verfügbaren Spielen weiter verstärkt. Von einfachen Puzzlespielen bis hin zu komplexen Rollenspielen – die Auswahl an Genres ist nahezu endlos. Diese Vielfalt ermutigt Menschen jedes Alters und Hintergrunds dazu, sich für mobile Spiele zu interessieren und in die Welt des digitalen Entertainments einzutauchen.

Gemeinsam mit Samsung hat A1 nun mit der großen Mobile-Gaming Studie ergründet, wer was wann und wo spielt.

Nahezu drei Viertel der österreichischen Bevölkerung sind im Durchschnitt aktive Spieler:innen, während lediglich 28% angeben, nicht zu spielen. Wie erwartet liegt die Altersgruppe “bis 24” mit einem Anteil von 44% an rein elektronischen Spieler:innen vorn. Interessanterweise zeigen auch Spieler:innen über 55 Jahre bemerkenswerte Tendenzen: Hier spielen 38% ausschließlich elektronisch. Bei der Frage nach der genutzten Plattform geben 44% der Befragten an, dass sie auf mobilen Geräten wie Smartphones spielen. Klassische Computer, sowohl Stand-PCs mit 17% als auch Laptops mit 16%, belegen den zweiten und dritten Rang. Die Spielkonsole landet überraschenderweise auf dem vierten Platz mit 15%. Die neueste Kategorie leistungsstarker Handheld-Geräte bildet das Schlusslicht mit einem Anteil von 9%. In der Altersgruppe bis 24 Jahre sind die Vorlieben vielfältiger: Hier führt das mobile Spielen auf Smartphones oder Tablets mit 54%, gefolgt von Spielekonsolen mit 31% und Laptops mit 26%, die das Spitzentrio vervollständigen. Unter den Österreicher:innen erfreuen sich Puzzles, Quiz und Wortspiele in sämtlichen Altersgruppen größter Beliebtheit. Die Jüngere Zielgruppe, achtet dann dabei mehr auf Free to Play, wobei sie in die Falle der Microtransaktionen hineintappen. Ältere Spieler:innen zahlen eher gerne um der Werbung und Co. zu entgehen.

A1 bietet optimalen Bedingungen für ununterbrochenes Online-Gaming. Dazu gehört das erstklassige 5G-Netz von A1 in Verbindung mit erstklassigen Hardware-Angeboten von Samsung. Die Grafik und KI-Leistung des Galaxy S23 Ultra ist um mehr als 40 Prozent schneller um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Energie zu erreichen. In exklusiver Partnerschaft präsentieren A1 & Samsung die A1 eSports-Edition des Samsung Galaxy S23 Ultra. Diese Edition umfasst ein streng limitiertes A1 eSports-Cover, das Gamerbuch “Das Gamer Gesetz”, ein Ticket für das A1 eSports Festival 2024 sowie einen Gutschein für den Samsung e-store. Dieses exklusive Angebot ist zum Preis von 619€ erhältlich.

Die gesamte Studie gibt es hier. Danke an Samsung & A1 für die Einladung zur Präsentation.