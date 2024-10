Minecraft wird ab Q2 2025 keine VR-Updates mehr erhalten

Entwickler Mojang gab letzten Monat bekannt, dass im März 2025 das letzte Update für Minecraft auf PlayStation VR kommen wird.

Bye, Minecraft in VR – oder so

Die aktuellen Patch-Hinweise für die Bedrock-Ausgabe des Spiels verwenden eine ähnliche Sprache und erklären, dass “Unsere Fähigkeit, VR/MR-Geräte zu unterstützen, zu Ende ist und nach März 2025 nicht mehr in Updates unterstützt wird.” Für die Blockbauer*innen, die Minecraft in der virtuellen Realität genossen haben, ist nicht alles verloren. Nach dem letzten Update im März 2025 erklären die Patch-Notizen, dass „wir weiterhin in unseren Welten bauen können und unsere Marketplace-Käufe (einschließlich Minecoins) weiterhin auf einem Nicht-VR/MR-Grafikgerät wie einem Computermonitor verfügbar sein werden”. Es ist eine traurige Entwicklung für ein Spiel, das so gut zum VR-Erlebnis passte.

Und mit den riesigen Verkaufszahlen, die Minecraft Jahr für Jahr weiterhin einbringt, ist es auch ein wenig entmutigend für das gesamte Virtual-Reality- und Mixed-Reality-Ökosystem, einen solchen Titel zu verlieren. Daneben verliert die Tatsache, dass das Spiel endlich eine PS5-native Version erhalten hat, schon irgendwie an Bedeutung. Schön, dass es 4K-Auflösung gibt und 60 Bilder pro Sekunde, aber VR-Fans werden ab März 2025 im Regen stehen gelassen. Also müssen wir uns wieder mit dem herkömmlichen 2D-Erlebnis begnügen. Gut, dass das brandneue Bundles of Bravery-Update jedenfalls für einige neue Inhalte gesorgt hat – für alte und neue Fans gleichermaßen!