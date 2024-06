Minecraft bekommt PS5-Version, wird wohl besser und effektiver laufen

Entwickler Mojang hat enthüllt, dass eine native Version von Minecraft endlich auf die PlayStation 5 kommt. Effektiver, schneller, schöner?

Zu Minecraft auf PS5

Der Build befindet sich derzeit in einer Testphase, aber wenn ihr die PlayStation 4-Version des Spiels für eure PS5 bereits besitzt, könnt ihr an der Vorschau teilnehmen. Obwohl Minecraft seit Jahren auf PS5 spielbar ist, war es immer die PS4-Version; diese native Version ist jedoch ein neuer Build des Spiels, der speziell für PS5 entwickelt wurde, was bedeutet, dass es theoretisch auf der Konsole besser funktionieren wird. “Derzeit ist die einzige Möglichkeit, das Game auf einer PlayStation 5 zu spielen, jedoch der Kauf der PlayStation 4-Version des Spiels”, heißt es in der Ankündigung.

“Durch die Entwicklung einer nativen Version für PS5 werden wir in der Lage sein, das Spiel effektiver auf der Hardware der PS5 laufen zu lassen.“ Obwohl Mojang nicht bekannt gegeben hat, wie lange die Vorschau der Minecraft PS5-Version dauern wird, können alle daran teilnehmen, solange sie die PS4-Version des Spiels besitzen. Um darauf zuzugreifen, geht ihr auf eurer PS4-Version von Minecraft zu “Einstellungen”, während ihr auf einer PS5 spielt, und wählt dabei “Vorschau” aus. Diese Vorschau enthält das neue Tricky Trials-Update, so dass ihr euch sogleich in die Versuchskammern wagt, wenn ihr es startet. Mojang bittet alle, die während dieser Vorschau auf Fehler stoßen, dies dem Entwickler zu melden und im Allgemeinen jedes Feedback zu geben, das sie haben könnten.