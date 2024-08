Microsoft Flight Simulator lässt euch demnächst auch … aussteigen?

Der Microsoft Flight Simulator 2024 will wohl mehr als einfach nur ein Flugsimulationsspiel sein. Ihr könnt die Erde auch zu Fuß erkunden!

Über den Microsoft Flight Simulator 2024

Fast klingt es so, als ob MSFS 2024 etwas noch Größeres und Umfassenderes anstrebt – etwas, bei dem Fliegen nur ein Grund ist, vorbeizuschauen und zu erkunden. Seit der Version, die im Sommer 2020 veröffentlicht wurde, ist das Spiel so etwas wie ein Plakatkind geworden, um die realen Details unseres Planeten in einen Simulator zu bringen. Denn das Team hinter dem Game hat keinen Aufwand gescheut und ein 1:1-Abbild unserer Erde geschaffen, dank der Verwendung von Topographiedaten, die hauptsächlich aus Bing-Karten importiert und von der KI von Microsoft Azure verarbeitet wurden. Im Microsoft Flight Simulator sehen wir jeden Baum auf der Erde, und wir können buchstäblich unseren Lieblingsbergweg zu unserer Lieblingshütte in den Bergen gehen. So genau ist der Simulator schon geworden, und fordert natürlich seinen Tribut in Form von Speicherplatz.

Im Jahr 2020 betrug die Erstinstallation 130 GB. Dann gab es bis jetzt 17 Welt-Updates. Zusammengerechnet benötigt all das an die 500 GB. Und dann gibt es 5.000 Add-Ons, die die Leute gemacht haben, insgesamt kommt man dann auf 2 TB. Für den Microsoft Flight Simulator 2024 (kommt im November) wird das anders, da wird mehr in die Cloud ausgelagert, und das Spiel soll in etwa mit 50 GB Speicherplatz auskommen. Die Aussage vom Team: “Sie können jetzt das Flugzeug verlassen, herumlaufen, auf einer Erde mit Stand 2024. Sie können buchstäblich Ihren Lieblingsbergweg zu Ihrer Lieblingshütte in den Bergen gehen. Setzen Sie sich auf den See. Sehen Sie den Sonnenuntergang. Es ist wirklich ein digitaler Zwilling der echten Welt, den Sie genießen können.“ Alle Flughäfen sind abgebildet, Tierarten, die herumlaufen, und Häuser sowieso – das klingt genial. Was haltet ihr davon?