Metal Gear Solid Delta: Snake Eater wohl für 2025 geplant

Konami könnte ein Veröffentlichungsdatum für 2025 für Metal Gear Solid Delta: Snake Eater anstreben, so wurde es behauptet.

Sneaky, Snake Eater

Während ein Veröffentlichungsdatum für das Spiel nie bekannt gegeben wurde, listet PlayStation es seit Januar als einen der heißesten Titel auf, die in diesem Jahr auf PS5 erscheinen, obwohl es im selben Atemzug klarstellt, dass sich die Veröffentlichungstermine ändern können. Konami selbst hat diesbezüglich nie etwas bei der Ankündigung des Titels behauptet, also müssen wir uns auf Brotkrumen verlassen, um allem auf die Schliche zu kommen. Der stets zuverlässige Dataminer Billbil-kun schrieb auf Dealabs und schlug vor, dass es möglich sei, dass das Spiel mittlerweile 2025 erscheinen würde, und behauptete, dass wir nicht lange warten müssen, um es herauszufinden.

Heißt das, dass wir bei der nächsten State of Play-Veranstaltung oder so mehr erfahren werden? Vorbestellungen werden Berichten zufolge unmittelbar nach einer neuen Vorführung des Spiels eröffnet, die voraussichtlich in den nächsten 10 Tagen stattfinden wird, das klingt dann ganz nach dem Summer Game Fest Showcase am 7. Juni. Berichten zufolge wird es zwei physische Editionen des Spiels für PS5 und Xbox Serie geben, wobei die Standard-Edition bei 69,99 Euro liegt und eine Collector’s Edition 199,99 Euro kostet. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater wird auch für PC veröffentlicht, hat der Verleger Konami bestätigt.