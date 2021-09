Kirby und das vergessene Land für die Switch angekündigt

In der Nacht auf heute wurde bei der Nintendo Direct das nächste große Kirby Abenteuer mit Namen Kirby und das vergessene Land vorgestellt. Im folgenden Beitrag haben wir die – zugegebenermaßen noch spärlichen – Infos für euch zusammengefasst. Bevor wir uns diesen widmen werfen wir aber noch einmal einen Blick in den Ankündigungstrailer, welcher uns schon ein paar aussagekräftige Einblicke in das neue Abenteuer verschafft.

The Last Kirby of Us

Was passiert wenn man den knuffigen, pinken Protagonisten mit dem Setting eines der größten Triple A Produktionen fusioniert? Heraus kommt anscheinend Kirby und das vergessene Land. Betrachtet man sich den oben verlinkten Trailer so stößt man unweigerlich auf die The Last of Us-Vibes welche die Entwickler sich anscheinend für Kirbys neueste Geschichte zum Vorbild genommen haben. In diesem familienfreundlicheren Abenteuer wird es jedoch nicht um die Apokalypse und das Überleben vor Zombie-Horden gehen. Ganz im Gegenteil!

Das erwartet uns in Kirbys 3D-Abenteuer

Das nächste Kirby-Abenteuer auf Nintendo Switch erscheint dabei sogar in 3D- wobei wir uns im Rahmen des Jump ‘n’ Run Genres sogar frei bewegen werden können. Kirbys bekannte Spezial-Power ist natürlich ebnso wieder mit von der Partie nutzen und soll ihm nutzen, wenn unser Titelheld eine geheimnisvolle Welt voller Relikte einer untergegangenen Zivilisation erkundet. Was wir dabei entdecken können – damit hält Nintendo vorerst noch hinter den Berg und vertröstet und auf den angepeilten Release-Termin. Dieser soll im Frühjahr 2022 sein.

Wir hoffen, dass wir bis dahin noch weitere Infos von Kirbys kommendem 3D-Adventure bekommen werden – eventuell sogar im Zuge einer eigenen Nintendo Direct? Wie es auch kommen mag – bei Beyond Pixels werden wir euch diesbezüglich auf dem neuesten Stand halten. Bis dahin findet ihr weitere Infos zum Titel auch auf der Website von Nintendo.

