Mehr als nur eine Batterie: Ecoflow Delta 2 auf der IFA 2022 vorgestellt

EcoFlow, der chinesische Hersteller von nachhaltiger, umweltgerechter Stromerzeugung, -speicherung und -anwendung, stellte auf der IFA in Berlin mit dem Ecoflow DELTA 2 seine neueste Innovation mobiler Energie- und Stromlösungen vor. Das Gerät besitzt eine extrem schnelle Ladegeschwindigkeit, die siebenmal besser ist, als die des Branchendurchschnitts. Es verfügt über eine erweiterbare Kapazität von bis zu 3 kWh, einer Produktlebensdauer von bis zu zehn Jahren und der Möglichkeit, über Solarmodule Strom nachhaltig für den Privathaushalt oder das Outdoor-Erlebnis zu erzeugen und speichern.

Ein leistungsstarker 1800W AC-Ausgang macht die Powerstation zu einer idealen Backup-Lösung in Zeiten steigender Energiekosten und zunehmender Unsicherheit der Stromversorgung. Die DELTA 2 ist jedoch viel mehr als nur eine Batterie. Mit der Fähigkeit, in nur 50 Minuten auf 80 % aufgeladen zu werden, das Laden über tragbare Solarmodule in 3 Stunden zu unterstützen und 90 % der Haushaltsgeräte zu betreiben, sorgt der DELTA 2 dafür, dass sich die Benutzer wie zu Hause fühlen, egal ob sie im Freien campen oder außerhalb des Stromnetzes in Wohnmobilen und Hütten leben.

Erweiterbare Kapazität von 1024Wh auf bis zu 3040Wh

Der EcoFlow DELTA 2 verfügt nicht nur über eine große Kapazität von 1024Wh, sondern profitiert auch von einem erweiterbaren Kapazitätsdesign für eine gesteigerte Leistung. Der DELTA 2 kann auch mit einer Extra Battery oder einer DELTA Max Extra Battery kombiniert werden, die beeindruckende 2048Wh oder 3040Wh Energie liefern. Die daraus resultierende lange Laufzeit bietet Anwendern eine flexible Option für bedarfsgesteuerter Energie, ob für den täglichen Einsatz oder als Notstromversorgung.

Zusätzlich zur Kompatibilität mit zusätzlichen Batterien funktioniert DELTA 2 im bestehenden Produkt-Ökosystem von EcoFlow, das sich umfassend mit der Stromerzeugung, -speicherung und -nutzung befasst. Das EcoFlow-Ökosystem besteht aus tragbaren Sonnenkollektoren, dem Wave Portable Air Conditioner, dem Smart Generator und vielen anderen Produkten und Zubehörteilen und lässt sich nahtlos in den DELTA 2 integrieren, um Benutzer von den Einschränkungen fester Stromversorgungen zu befreien.