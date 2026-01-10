Mario Tennis Fever: Neuer Übersichtstrailer

Nintendo hat einen neuen Übersichtstrailer für Mario Tennis Fever veröffentlicht, der besagt, dass es der größte Titel der Serie wird.

Mehr zu Mario Tennis Fever

Das Spiel wird klassische Charaktere enthalten, darunter Mario, Luigi, Bowser, Prinzessin Peach und weitere wiederkehrende Pilz-Königreich-Fan-Favoriten. Mario Tennis Fever wird auch die Debüts von Gumba, Nabbit, Piranha-Pflanze, Baby Wario und Baby Waluigi enthalten. Der Tennis-Titel wird am 12. Februar für Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Wir können uns den neuen Gameplay-Übersichts-Trailer unten ansehen. Dieser zeigt uns mehr zu den einzelnen Schlägern, die neben dem Tennisspiel eine weitere taktische Komponente hinzufügen.

Diese neuen Schläger haben jeweils einzigartige Fähigkeiten, wie den Eisschläger, der Teile des Platzes einfrieren kann, was es deinem Gegner erschwert, sich zu bewegen. Durch das Schlagen und Zurückschlagen von Schüssen füllen die Figuren ihre FV-Leiste. Sobald sie voll ist, können sie einen Spezialschuss verwenden. Wenn der gegnerische Spieler schnell genug ist, kann er den Schuss an die Person zurückgeben, die ihn gesendet hat, wodurch die Effekte auf den Absender zurückgeben werden. Mario Tennis Fever wird am selben Tag wie ein neuer Satz Joy-Con 2-Controller veröffentlicht.