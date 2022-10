Mario + Rabbids Sparks of Hope Story Trailer zeigt den Kampf gegen die Finsternis

Worum geht’s?

In einem weit entfernten Land erhebt sich die Finsterzeit! Eine kosmische Bedrohung wächst heran … Mario, Rabbid-Peach und ihre Freunde sind unsere letzte Hoffnung, die Galaxie zu retten! Dieses ungleiche Team wird einander brauchen, um gegen Misera zu triumphieren, denn gemeinsam sind sie stärker. Aber es gibt ein tieferes Geheimnis … das in Dunkelheit gehüllt ist und selbst das hellste Licht verschlingen könnte! Begleite sie auf ihrem Abenteuer gegen Misera und ihre gefährlichen Schergen und erkunde dabei eine Vielzahl von Planeten mit seltsamen Bewohnern, unvergesslichen Aufgaben und lustigen Geheimnissen. Überliste deine Feinde in einem innovativen Kampfsystem, das rundenbasierte Taktik und Echtzeit-Action verbindet. Wenn dieses ungleiche Team seine Kräfte mit der immensen Energie der Sparks vereint, ist alles möglich … im Guten wie im Schlechten! Nur das meisterhafteste Heldenteam kann die Funken der Hoffnung in der ganzen Galaxie neu entfachen!

Das Spiel wird am 20. Oktober 2022 für Nintendo Switch erscheinen.