Pokémon Champions bekommt nächste Woche, am 2. Dezember 2026, ein Balance-Update, mit mehr Pokémon und mehr Mega-Evolutionen.

Champions meets Pokémon GO

Eine Woche danach findet auch eine Zusammenarbeit im Spiel mit dem mobilen Hit Pokémon GO statt. Diese Kampagne findet zwischen dem 8. Dezember 2026 und dem 18. Dezember 2026 statt, und während dieser Zeit können wir ein Professor Willow-Outfit Set und 10 Trainingstickets freischalten. „Sie können das Professor-Willow-Outfit-Set nur einmal erhalten, indem Sie Pokémon, mit denen Sie sich in Pokémon GO angefreundet hast, als Besucher zu Pokémon-Champions bringen. Sie können die Trainingstickets erhalten, indem Sie Pokémon, mit denen Sie sich in Pokémon GO angefreundet haben, als Besucher zu Pokémon-Champions bringen. Sie erhalten ein Trainingsticket, wenn Sie zum ersten Mal ein Pokémon mitbringen, das zum ersten Mal in jeder der Regionen entdeckt wurde.“

Diese Belohnungen können in den Switch- und mobilen Versionen von Champions erhalten werden. Diese Belohnungen können auch zu einem späteren Zeitpunkt im Shop (oder in anderen Bereichen des Spiels) verfügbar gemacht werden. Während des Pokémon Champions Celebration Event in Pokémon GO (zwischen dem 8. Dezember 2026 und dem 14. Dezember 2026) kannst du Begegnungen mit Glumanda, Staralili, Chimpep und mehr in freier Wildbahn erwarten. Wir haben auch die Möglichkeit, Absol, Kaumalat und anderen zu begegnen. „Jedes dieser Pokémon ist besonders wertvoll für Pokémon-Champions-Teams, sobald sie vollständig weiterentwickelt sind (außer natürlich Absol, der sofort zum Handeln bereit ist). Es wird auch eine erhöhte Chance geben, Kecleon an PokéStops zu begegnen!“