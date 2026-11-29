Nintendo hat eine Erklärung zu den Ladezeitproblemen auf Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori-Akademie auf Switch 2 veröffentlicht.

Patch für Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori-Akademie kommt

„In Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori-Akademie haben wir ein Problem festgestellt, bei dem die Ladezeiten länger sind als erwartet, wenn man zu Oberflächengebieten reist, einschließlich des Rettungslagers. Wir bereiten derzeit ein Update vor, um dies zu beheben. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten. Darüber hinaus haben wir ein Problem identifiziert, bei dem das Starten des Spiels oder der Zugriff auf die „Dandori-Challenge“ (Dandori-Test) länger dauern kann, wenn die Netzwerkverbindung instabil ist. Wir untersuchen derzeit die Ursache dieses Problems. Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, kann das Spielen in einer Umgebung mit einer stabilen Netzwerkverbindung helfen, sie zu lösen.“

Pikmin 4 auf Switch 2 erhielt bei der Veröffentlichung ordentliche Bewertungen, darunter auch eine von uns, obwohl man mit Sicherheit sagen kann, dass es nicht das beliebteste Update ist, das Nintendo für seine neueste Konsole bereitgestellt hat. Die Spieler wurden durch die Ladezeiten, den Mangel an 60 Bildern pro Sekunde und scheinbar nur wenigen neuen Inhalten auf der Grundlage bestehender Level sofort abgeschreckt. Tatsächlich wurde Nintendos neueste Aussage mit Kommentaren von Nutzern geflutet, die fordern, dass 60fps zum Spiel hinzugefügt werden. Allerdings verhält es sich hier so wie bei Animal Crossing: New Horizons – es ist von der Spiel-Engine her einfach nicht möglich, die Bildrate trotz genügend Power einfach zu verdoppeln. Da spielt dann alles andere verrückt…