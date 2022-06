Mario + Rabbids 2: Sparks of Hope wird wohl im Oktober 2022 erscheinen

Mario + Rabbids 2: Sparks of Hope, die Strategie-Fortsetzung von Ubisoft und Nintendo, wird wohl am 20. Oktober 2022 kommen.

Alles ist noch ein Gerücht, weil Ubisoft bislang keine offizielle Ankündigung gemacht hat. Vielmehr wurde das Veröffentlichungsdatum leise zur Ubisoft Store-Liste für Mario + Rabbids 2: Sparks of Hope hinzugefügt. Seltsamerweise scheint Ubisoft nicht besonders erpicht darauf zu sein, das scheinbare Hoppala aus dem Netz zu nehmen. Die Fortsetzung des beliebten Strategie-Games gab letztes Jahr sein Überraschungsdebüt während Ubisofts E3 2021-Showcase, aber seither ist Stille um den Titel eingekehrt. Höchstwahrscheinlich wartet man damit bis zur gamescom 2022 – Ubisoft hat bekanntlich bereits zugesagt, an der Hybrid-Messe (vor Ort und online) teilzunehmen. Mario + Rabbids 2: Sparks of Hope vereint Mario, Luigi und Peach mit den völlig ungelenkten Rabbids für eine weitere Runde strategischen Spaßes, aber es werden einige große Änderungen in der Fortsetzung eingeführt.

Zum Beispiel ist das kästchenbasierte Bewegungssystem des Originalspiels verschwunden, das durch ein System ersetzt wird, was Ubisoft als “flüssiger” und actiongeladen beschreibt. Die Fortsetzung findet auch auf einer ganzen Reihe von Planeten statt, anstatt auf einer vage ähnlichen Welt. “Wir haben viele Planeten”, sagte der Hauptproduzent Xavier Manzanares. “Wir werden nichts über die genaue Menge sagen, aber wir sind verrückt nach der Anzahl der verschiedenen Umgebungen geworden, und was auf jedem Planeten passiert. Es gibt Überraschungen, sei es von der Story her, oder es könnte mit den verschiedenen Rätseln oder Geheimnissen zu tun haben. Sogar die Art von Feinden und was sie tun, wird sich ändern.“