Bestätigt: Ubisoft kommt zur diesjährigen gamescom 2022

See you at @gamescom ! August 24-28, stay tuned for more news... pic.twitter.com/lPQDovmc1e

Die gamescom 2022 findet vom 24. bis 28. August statt und ist eine Hybridveranstaltung vor Ort in Köln und gleichzeitig online zu verfolgen. Ubisoft sagte Anfang dieses Monats, dass es im Juni keine große Produktpräsentation abhalten würde. Jetzt ist auch klar, warum – nachdem es keine E3 gab, geht das Unternehmen nun in Köln in die Vollen. Der Assassin’s Creed-Hersteller hielt im Juli 2020 seine erste vollständig digitale Konferenz, Ubisoft Forward, ab, nachdem die E3 inmitten von Covid-19-Bedenken abgesagt wurde.

Der Konzern behauptete, das Format sei ein Erfolg und zog gleichzeitig Zuschauer an, die die vorherigen E3-Konferenzen von Ubisoft übertraf. Ubisoft Forward-Veranstaltungen fanden auch im September 2020 und im Juni 2021 statt. Ubisoft sagte erst kürzlich, dass es plant, im September “die Zukunft von Assassin’s Creed zu enthüllen“. Zudem gibt es auch Gerüchte, dass das Online-Piratenspiel Skull and Bones im Juli endlich wieder ordentlich Zeit im Rampenlicht bekommt. Anscheinend kommt auch der neueste Ubisoft-Ableger Mario + Rabbids 2: Sparks of Hope noch dieses Jahr heraus, wir werden also auch dazu mehr sehen dürfen. Bleiben wir gespannt!