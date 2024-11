Mario & Luigi: Brothership (Test) – Brüderlicher Spaß in höchstem Maß

Mario & Luigi: Brothership ist nach einem Jahrzehnt ein lange ersehntes neues Kapitel der Mario-&-Luigi-RPG-Reihe, in dem das geliebte Brüderduo ein Abenteuer auf hoher See erwartet. Es bleibt abzuwarten, ob dieses neue Abenteuer die Serie nach so langer Zeit würdig fortsetzt.

Schiff ahoi!

In Brothership werden Mario und Luigi plötzlich in die Welt von Konektania gezogen, ein zersplittertes Land welches in alle Meeresrichtungen verstreut ist. Ihre Mission besteht darin, die vielen Inseln wieder zu verbinden und der Ursache für die Katastrophe herauszufinden. Denn die Zerstörung des Konektarbor-Baums, der das Land zusammenhielt, war kein natürliches Ereignis. Ein mysteriöser und vergesslicher Bösewicht namens Stekdov und seine Anhängerschaft die Ausfall-Brigade, stecken mit den Vorfällen in Verbindung. Um diesen und vielen weiteren Fieslingen den Garaus zu machen, werden die bärtigen Brüder von neuen Figuren des einheimischen Volkes unterstützt, darunter Connetta und Wattz, die uns langsam in die spannende Welt einführen. In Konektania dreht sich alles um Energie und Verbindungen – so sind die Einheimischen, Steckdosen und Kabeln nachempfunden. Mit den neuen Begleitern segelt die Brüder mit der Schiffs-Insel „Kapitabora“ auf den unzähligen Meeresströmungen auf der Suche nach den zerstreuten Landen. Mit der Zeit entsteht eine Flotte aus verschiedensten Inseln und sobald sie angebunden sind kann man beliebig oft hin und her reisen. Im laufe des Abenteuers trifft das Brüdergespann auch auf bekannte Charaktäre aus dem Pilzkönigreich wie Peach und Glitzerstern. Sogar Bowser und seine Schergen haben ihre Auftritte und versuchen in der unbekannten Welt mitzumischen. Freut euch auf interessante Überraschungsgäste.

Die Geschichte ist länger als erwartet und braucht ein paar Stunden um in Fahrt zu kommen. Und vielleicht gibt es hier und da ein paar langwierige Gespräche und Erklärungen, die können bei bedarf per Knopfdruck beschleunigt werden. Doch die ganzen Gespräche unterhalten euch mit lustigen Sprüchen und witzigen Momenten das ganze Spiel hinweg. Wie zum Beispiel das lustige italienisch Kauderwelsch was die Brüder von sich geben. Mein Highlight war der vergessliche Oberbösewicht Stekdov, der effizient orientiert arbeitet und mit Namen gar nichts anfangen kann. So nennt er unsere Brüder regelmäßig bei falschen Namen, Marius & Lügi oder Marco und Luisa, und vergisst auch die Namen seiner treuen Helferlein, so wird aus Klinka plötzlich Stinka und aus der Ausfall die Abfall-Brigade. Die Dynamik zwischen den Charakteren ist sehr unterhaltsam, sei es der Umgang der verschiedenen Persönlichkeiten der Brigade-Mitglieder, Drahtus, Klinka und Stekko oder die Interaktionen von Wattz und allmöglichen Figuren. Generell sind einige der humorvollen Dialoge einen guten Schmunzler wert, wenn Aussagen wie „Reste vom Elektrobaukasten“ oder „Nasenhaar-Züchter“ fallen. Genauso wie Animationen und Ereignisse, wenn Luigi zum wiederholten Mal seine Ungeschicklichkeit beweist, inmitten eines wichtigen Gesprächs einschläft oder eine seiner Luigideen in die Tat umsetzt.

Luigidee

Wie der Name schon verrät, hat Luigi von Zeit zu Zeit geniale Geistesblitze. Immerhin heißt das Spiel „Mario und Luigi“, und somit steht auch der tollpatschige Bruder im Rampenlicht. Auch wenn man beide Brüder steuert so ist beim Erkundung eher Mario der Tonangebende. Doch nun kann man per Knopfdruck Luigi kleine Aufgaben zuweisen, wie Blöcke zu zerstören oder Münzen einzusammeln. Luigideen kommen auch zum Einsatz wenn scheinbar unüberwindbare Hindernisse oder knifflige Rätsel auf dem Weg liegen. Dann lässt sich Luigi sogennate Brüderaktionen einfallen, effiziente Lösungen bei denen er mit Mario akrobatische Aktionen ausführt.