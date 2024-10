Mario & Luigi: Brothership – Das erwartet uns im neuen Geschwister-Abenteuer

Im neuen Trailer zu Mario and Luigi: Brothership bekommen wir einen guten Überblick des neuen Abenteuers der Klempner-Brüder. Mario und Luigi bündeln erneut ihre Fähigkeiten um eine noch unbekannte Welt zu retten und ein spannendes Inselhopping-Abenteuer zu erleben.

Die Bros nutzen ihre individuellen Stärken, um knifflige Rätsel zu lösen, mächtige Gegner zu besiegen und kreative Hindernisse zu überwinden. In mehrere Landmassen zerstreut, treibt die neue Welt “Konektania” auf dem offenen Meer herum. Nun liegt es an den Brüdern, die verschiedenen Gebiete wieder zusammenzubringen und ein waghalsiges Inselhopping zu bestreiten. Auf dieser Reise treffen sie auf steckdosenähnliche Figuren, doch nicht alle dieses Volkes sind gutherziger Natur. Bekannt sowie beliebte Charaktere, darunter Prinzessin Peach und Koopa-König Bowser, kehren in einem neuen, unerwarteten Licht zurück. Mit neuem Grafik-Stil und interessanten Ideen soll das Spiel, den Wurzeln der beliebten Reihe treu bleiben und den typischen Humor beibehalten. Seht selbst was euch ab 7. November erwartet: