Magic Edition Mord in Karlov Manor heute released

Wizards of the Coast hat heute Mord in Karlov Manor veröffentlicht, das neue Set für das weltbekannte Sammelkartenspiel Magic The Gathering (MtG). Dieses Detektivset spielt in der weitläufigen Stadt Ravnica und erinnert an klassische Krimis. Heute am 9.2. erscheint die Magic Edition Mord in Karlov Manor mit vielen neuen Karten und ich zeige euch die MtG Fall Mechanik.

Murder Mystery

Die Spielerinnen und Spieler müssen eine Reihe von kaltblütigen Morden untersuchen, indem sie knifflige Rätsel entschlüsseln und kryptischen Hinweisen nachgehen, die mit einer größeren Verschwörung in Verbindung stehen. Mord in Karlov Manor ist außerdem das erste MTG-Set, das die neuen Play-Booster einführt.

Mord in Karlov Manor wurde am 6. Februar in MTG Arena veröffentlicht und ist seit heute in der Tabletop-Version erhältlich.

Fallbeschreibung: Karlov Manor wurde von einer Reihe von Morden heimgesucht. Das Ziel: die Elite von Ravnica. Die Stadt steht am Rande des Chaos und braucht die besten und klügsten Köpfe, um diesen komplizierten Fall zu lösen. Ravnicas Agentur für magikologische Ermittlungen bemüht sich verzweifelt die Spannung unter den Gilden abzubauen und hat zu diesem Zweck den berühmten Detektiv Alquist Proft, Assassine Kaya und den jungen Fae Kellan angeheuert. Dieses Trio soll herausfinden, wer hinter den Morden steckt.

Die Play-Booster

Mit Mord in Karlov Manor kommen die neuartigen Play-Booster ins Spiel. Diese kombinieren das Beste aus zwei Welten: die strategische Tiefe der Draft-Booster und den Nervenkitzel, den das Öffnen von Booster-Packs mit sich bringt. Spielerinnen und Spieler können sich auf eine spannende Mischung aus Gameplay und Sammelleidenschaft freuen. Die Play-Booster bieten die Möglichkeit, zusätzliche seltene oder sagenhaft seltene Karten zu erhalten, und sind daher die erste Wahl für Spielerinnen und Spieler, die auf der Suche nach einem intensiveren Limited-Spielerlebnis sind.

Die neuen Mechaniken von Mord in Karlov Manor sind Verkleidung, Fall Verdächtigen und Beweissicherung. Die genauen Beschreibungen dazu findet ihr unter den jeweiligen Links.



Natürlich gibt es auch viele neue Kartendesigns wie z.B. die neuen Länder.