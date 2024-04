Die Schweizer Lifestyle-Marke dropz gestaltet das Trinken von Wasser neu und hat es sich zur Mission gemacht, das Trinkverhalten weltweit zu revolutionieren. Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit, Qualität und Geschmack bietet dropz eine echte Alternative zu PET-Flaschen und süßen Getränken. Von der Entwicklung bis zur Lieferung sind alle Schritte Swiss Made, um sicherzustellen, dass Qualität und Nachhaltigkeit in jeder Phase gewährleistet sind.

Die Produktlinie von dropz bietet eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen, die jeden Gaumen erfreuen. Von den Bestsellern wie Zitrone Ingwer Minze und Minze Limette bis hin zu exotischen Sorten wie Ananas Mango und Wassermelone Minze – dropz bietet für jeden Geschmack das Richtige.

Die Produktkategorien teilen sich in Pure dropz, Tea dropz, Energy dropz, Softdrink dropz, Vitamin dropz und Immunity dropz auf. Egal, ob man einen Energieschub braucht, Vitamine tanken möchte oder einfach nur den Durst löschen will, dropz hat die passende Lösung.

Doch wie funktioniert dropz? In nur wenigen Schritten verwandeln die kleinen Brausetabletten stilles oder prickelndes Wasser in ein wahres Geschmackserlebnis. Durch schonende Extraktion werden aus feinsten Früchten und Kräutern natürliche Aromen gewonnen, die sich in Wasser zu wahren Geschmackswundern entfalten – ohne Zucker, je nach Sorte ohne Süßstoffe und natürlich ohne Kalorien.

Dank der stylischen Edelstahlflasche von dropz verzichtest du nicht nur auf PET, sondern hast deine dropz auch immer mit dabei. Im integrierten Aufbewahrungsfach kannst du deine Lieblingssorte sicher und trocken verstauen. Diese Flasche ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch praktisch.