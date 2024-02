MtG Verkleidung neue Mord in Karlov Manor Mechanik

Am 9.2. erscheint die Magic Edition Mord in Karlov Manor mit vielen neuen Karten und ich zeige euch die MtG Verkleidung Mechanik.

Tarnen und Verkleiden

Die neue Spielmechanik besteht aus zwei Subschritten nämlich Tarnen und Verkleidung. Tarnen ist eine angepasste Morph Mechanik, weil im Jahre 2024 niemand mehr eine Kreatur mir 2/2 für drei farblose Mana spielen möchte. Mit Tarnen spielt ihr also verdeckt eine Karte, die ebenfalls zu einer 2/2 Kreatur für drei Mana wird aber zusätzlich dazu noch Abwehr (2) hat. Dadurch wird die Kreatur deutlich schwerer das Ziel von Fähigkeiten oder Zaubersprüchen, denn damit sie ein Target, also ein Ziel sein kann, müssen eure Gegner noch zwei zusätzliche Mana (Abwehr (2)) dazu bezahlen.

Habt ihr die Karte also verdeckt gespielt liegt sie dann vor euch und nur ihr wisst was sich darunter verbirgt. Das coole ist, ihr könnt noch mit der 2/2 Kreatur angreifen und wenn sie nicht geblockt wird sie mit Instant Speed aufdecken und im Beispiel von Grüngürtel-Radikale eure Kreatur in eine 4/4 verwandeln und durch das aufecken sogar noch auf alle Kreaturen jeweils eine +1/+1 Marke legen und bis zum Ende des Zuges Trampelschaden verursachen. Dadurch ergeben sich mit der neuen MtG Verkleidung Mechanik ziemlich fiese Combat-Tricks, die Spiel entscheidend sein können.



Aber nicht nur Kreaturen können über Verkleidung verfügen, auch Ausrüstung wie die Verborgene Waffe. Getarnt ist sie zuerste eben eine 2/2 Kreatur mit Abwehr (2) und aufgedeckt wird sie dann zur Ausrüstung, die sofort an eine Kreatur angelegt werden kann.

Die anderen neuen Mechaniken von Mord in Karlov Manor sind Fall, Verdächtigen und Beweissicherung.