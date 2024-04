Impulshotel Freigold: Es ist Zeit für mehr Selfness

Leben ins Leben bringen, sich inspiriert, beflügelt und nachhaltig besser fühlen – all das und noch viel mehr bringt eine Selfness-Auszeit im FREIGOLD Impulshotel. Das erste Impulshotel in Freistadt in Oberösterreich motiviert mit vielen positiven Impulsen aktiv, neugierig und offen für Neues zu sein und das Ruder in die Hand zu nehmen.

Interessierte erleben hier eine anregende Entdeckungsreise mit spannenden Sport- und Selfness-Aktivitäten, einer eigenen Bucketlist, einer 10-Smiley-Challenge und vielen Überraschungen, die sie ihre sportliche, kreative, spontane und lebendige Seite (wieder)entdecken lässt. In den Sommermonaten hat das FREIGOLD Gästen, die eine Extraportion Selfness genießen möchten, viel zu bieten: Sunset-Yoga in 36 Metern Höhe und Outdoor-Yoga im Grünen, vegan Kochen und Sporty & Healthy Days mit Intervallfasten und vieles mehr. Wer die Vorteile von Intervallfasten lieben gelernt hat, muss im Urlaub seinen Fasten-Rhythmus nicht unterbrechen und genießt ein großartiges, vitales Frühstücksbuffet und den Nachmittagssnack umso mehr. Mit „Selfness for one“ trifft das FREIGOLD den Puls der Zeit: Sich einmal ein Time-out nur für sich – ohne Partner:in, ohne Familie, ohne Freund:in – gönnen, das bringt einen wieder ein gutes Stück sich selbst näher. Pure Entspannung gönnen sich „Selfness-Profis“ in dem atemberaubenden SKY-Spa und im Wellnessgarten. Im SKY-Restaurant warten das vitale Frühstück, der Nachmittagssnack und die herrlichen Food-Sharing-Plates am Abend. Nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt befindet sich die historische Kultur- und Braustadt Freistadt und das grüne Hügelland rundherum – perfekt zum Wandern, Biken, Segway Fahren und Spazieren.