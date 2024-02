MtG Fall neue Mord in Karlov Manor Mechanik

Am 9.2. erscheint die Magic Edition Mord in Karlov Manor mit vielen neuen Karten und ich zeige euch die MtG Fall Mechanik.

Fälle lösen

Mord in Karlov Manor ist das Murder Mystery unter den Magic Sets. Warum sind wir überhaupt hier, wenn nicht, um ein paar Fälle zu lösen? Ein Fall ist ein neuer Verzauberungstyp mit einer ganz eigenen Mechanik, die aus drei Teilen besteht. Der oberste Part ist immer aktiv und kann wie im Fall von Fall des Tor Expresses Removal-artig sein, der sofort eintritt.

Bei Fall des versperrten Treibhauses ist der oberste Part hingegen permanent aktiv, weil explizit ausgewiesen.

Durch den ersten Part bekommt ihr also immer schon mal etwas für euer Mana. Der zweite Part, genannt Lösen, stellt dann eine Bedingung dar, um dann auch den letzten und untersten Part Gelöst zu erreichen und auch diesen Part nutzen zu können. Bei der weißen Tor-Expess Karte ist das noch mehr ein nice to have und alle Kreaturen erhalten +1/+0. Beim versperrten Treibhaus ist schon deutlich mehr möglich, denn ihr könnt dadurch Länder und Verzauberungen als oberste Karte eurer Bibliothek spielen. Bei Fall des roten Signals erhaltet ihr sogar einen ziemlichen Carddraw Vorteil.

Damit ist die neue MtG Fall Mechanik für mich deutlich abwechslungsreicher als z.B. die Schlachten aus Marsch der Maschine.

Die anderen neuen Mechaniken von Mord in Karlov Manor sind Verkleidung, Verdächtigen und Beweissicherung.