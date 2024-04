Die Madrigals kommen bei Ursulas Rückkehr in das Disney Lorcana TCG

Der nächste Kartensatz für Disney Lorcana Ursulas Rückkehr ist, wie es der Name schon sagt, stark von der kleinen Meerjungfrau inspiriert.

Mehr zu Ursulas Rückkehr

In diesem Teil dreht sich die Handlung um eine Verschwörung des gleichnamigen Tentakel-Terrors, um die vielen Schimmer des Reiches zu korrumpieren. Aber ein anderes geliebtes Disney-Franchise ist zur Rettung gekommen. Die Madrigal-Familie aus Encanto setzt ihr Gewicht hinter die Kräfte des Guten. Dank Polygon haben wir nun einen ersten Eindruck der neuen Karten bekommen! Zuerst gibt es eine Aktionskarte namens Brunos Rückkehr. Es ermöglicht den Spieler:innen, eine Charakterkarte aus dem Ablagestapel zurückzubringen, die direkt in ihre Hand gelegt wird. In Kombination mit der Fähigkeit, einen anderen Charakter für zwei Punkte zu heilen, ist es eine starke Karte für die Madrigals, wenn sie sich erst einmal in der Offensive befinden. Als nächstes ist Brunos Schwester, abgebildet auf der Karte Pepa Madrigal, Weather Maker.

Sie verfügt über eine kräftige Fünf-Verteidigung und eine mächtige Fähigkeit. Während die meisten Madrigal-Kinder in einem März-Livestream enthüllt wurden, gibt es noch mehr. Camilo Madrigal, Prankster hat die Fähigkeit “Viele Formen”, die diese Figur äußerst flexibel macht. Isabela Madrigal, Golden Child hat Zwillingskräfte, Ladies First und Leave It To Me, die sie extrem stark machen – aber nur, wenn niemand sonst nach Legenden sucht. Zu guter Letzt gibt es einen ersten Blick auf Casa Madrigal, Casita als Ortskarte. Standorte haben einen Verteidigungswert (in diesem Fall sechs) und Kosten für Tinte, um Charaktere an diesen Ort zu verschieben (hier eine Tinte). Befindet sich eine eurer Karten dort, bekommt ihr Legendenpunkte. Ursulas Rückkehr erscheint am 17. Mai bei lokalen Spezialhändlern und ab 31. Mai im Einzelhandel – werdet ihr mitmachen? Hier die Karten für euch: