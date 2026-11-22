Seit 90 Jahren bringt DKT – Das kaufmännische Talent – Österreich auf den Spielplan und Generationen an den gemeinsamen Spieltisch. Es steht für lange Spieleabende, clevere Geschäfte und natürlich Spannung pur. Denn jede Partie entwickelt ihre eigene Dynamik, verschiedene Strategien können zum heiß ersehnten Immobilienimperium oder geradewegs in den gefürchteten Bankrott führen. Die Geschichte von DKT reicht bis ins Jahr 1936 zurück. Damals erschien es erstmals unter dem Titel „Spekulation“. Seit 2008 wird das wohl bekannteste Spiel der Österreicherinnen und Österreicher von der ebenso traditionsreichen Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne vertrieben. Insgesamt sind seit der ersten Ausgabe bis heute bereits mehr als 100 verschiedene Varianten entstanden.

Von Spekulation zu DKT

Die Spielidee stammt aus der Redaktion der 1868 gegründeten Wiener Druckerei Stockinger und Morsack. Es wurde im eigenen Verlag Stomo Spiele entwickelt und publiziert. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich bekam Spekulation vorsichtshalber den neuen Namen „DKT – Das kaufmännische Talent“, um einer möglichen Zensur zu entgehen. Es sollte nicht das gleiche Schicksal wie Monopoly erleiden, das unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft verboten war. Mit der Umbenennung in „Das kaufmännische Talent“ wurde zugleich die erzieherische und lehrreiche Komponente betont.

In den 1950er Jahren gewann DKT zunehmend an Beliebtheit, es entwickelte sich bald zu einem der bekanntesten Brettspiele Österreichs. Die Marke wurde registriert und die Optik überarbeitet. So kamen etwa LKWs auf den Spielplan, Fluglinien wurden ausgewechselt und eine moderne Lokomotive eingebaut. Seither ist das Original-DKT im Wesentlichen gleichgeblieben, lediglich das Spielgeld war damals größer.

Ein Spiel mit österreichischer Identität

Im Laufe der Jahrzehnte wurde DKT von verschiedenen Verlagen vertrieben. Seit 2008 liegt der Spieleklassiker in den Händen des Wiener Traditionsunternehmens Piatnik, das selbst auf eine über 200-jährige, bewegte Geschichte zurückblickt. Neben dem Original hat der heimische Spieleverlag das bekannte Spielprinzip weiterentwickelt und neue wirtschaftliche Dimensionen oder gesellschaftlich relevante Themen spielerisch umgesetzt. So steht die Abkürzung DKT beispielsweise auch für „Das kriminelle Talent“. Ob beim klassischen Immobilienhandel, auf Reisen durch Europa oder in den heimischen Alpen bzw. in der Junior-Version: Die Grundidee bleibt stets dieselbe – mit Köpfchen, Gespür für gute Geschäfte und einer Portion Glück zum Erfolg.

Apropos Erfolg: Die Beliebtheit dieser Brettspiel-Legende hängt wohl nicht zuletzt mit dem starken Heimatbezug zusammen. Statt an anonymen internationalen Schauplätzen wird bei DKT in heimischen Boden investiert. Besonders begehrt sind individualisierbare, regionale Ausgaben, die von Dritten bei Piatnik beauftragt werden können. Auf diesem Weg kamen schon zahlreiche Regionen Österreichs aufs Spielbrett, etwa die Wachau, Wien Floridsdorf bzw. Favoriten, das Innviertel, das Salzkammergut und viele andere mehr.

„DKT ist weit mehr als ein Brettspiel – es ist ein Stück österreichischer Spielgeschichte. Viele Menschen verbinden damit persönliche Erinnerungen an gemeinsame Stunden mit Familie und Freunden. Dass dieser Klassiker auch nach 90 Jahren noch begeistert, freut uns ganz besonders. Wir sind stolz, diese großartige Marke bei Piatnik weiterführen und für kommende Generationen lebendig halten zu dürfen“, betont Dieter Strehl, Piatnik-Geschäftsführer.