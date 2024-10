Lords of the Fallen 2: Neue Details enthüllt

CI Games hat einige neue Details über Lords of the Fallen 2 enthüllt, das in vollem Umfang in Produktion in seinem Hexworks-Studio ist.

Mehr zu Lords of the Fallen 2

Das Unternehmen bestätigte im Juni, dass eine Fortsetzung von Lords of the Fallen für Xbox Series X/S, PS5 und PC entwickelt wurde. CI Games sagte damals, dass es einen Vertrag unterzeichnet habe, der Epic Games die “exklusiven weltweiten Vertriebsrechte… auf der PC-Plattform für den gesamten Produktlebenszyklus” gewährt. In einem aktuellen Finanzbericht sagte das Unternehmen, dass es derzeit plant, das Spiel im Jahr 2025 zu enthüllen und es im folgenden Jahr zu veröffentlichen. Das Unreal Engine 5-Spiel wird “eine erhöhte Spielmodus-Optionalität”, einen „ansprechenderen Kunststil und eine mehr Erzählung”, “erhöhte Produktionswerte” und “vollständige ‘shared-Progression’-Koop neben der zentralen Einzelspielerkampagne” bieten.

Lords of the Fallen wurde im Oktober 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC über Steam und Epic Games Store veröffentlicht und war ein Neustart des gleichnamigen Dark-Fantasy-Action-RPGs, das 2014 veröffentlicht wurde. Es spielt über 1.000 Jahre nach den Ereignissen des Originals und spielt die Spieler als einen der sturmgebeutelten Dunklen Kreuzfahrer, die auf einer Mission sind, einen Dämonengott namens Adyr zu stürzen. Lords of the Fallen erzielte auf der Bewertungsseite Metacritic Ergebnisse von 70 (PS5), 75 (PC) und 77 (Xbox Series X/S) und erreichte laut CI Games 10 Tage nach der Veröffentlichung eine Million Verkäufe. Also bleiben wir gespannt, wie ein eventueller Nachfolger aussieht und was der alles für Fans und Neulinge auf den Tisch bringen wird!