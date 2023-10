Lords of the Fallen ab sofort für PS5, Xbox Series und PC erhältlich

HEXWORKS veröffentlichte – wie geplant – das Action-RPG Lords of the Fallen für PC, PS5 und Xbox Series. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Was erwartet euch im Spiel?

Lords of the Fallen nutzt die Zwei-Reiche-Mechanik, um es den Spieler*innen zu ermöglichen, nahtlos von Axiom, der Welt der Lebenden, nach Umbral, der Welt der Toten, zu reisen. Als Dark Crusader, ein dunkler Kreuzritter der Kirche von Orius, müssen sich die Spieler*innen dämonischen Horden und bestialischen Bossen in beiden Welten stellen. Dabei machen sie sich die Kräfte der Umbral Lampe zu Nutze: ein Gegenstand, der die Fähigkeit verleiht, Welten zu transzendieren, die Seelen gefällter Feinde endgültig zu besiegen und sogar die Umwelt selbst zu manipulieren. Die Lampe bietet ihrem Träger auch eine zweite Chance im Kampf: sterben Spieler*innen im Land der Lebenden, erstehen sie in Umbral wieder auf – doch Umbral wird immer gefährlicher, je länger sie bleiben.

Key Features von Lords of the Fallen:

Riesige verflochtene Welten: Mithilfe der Umbral Lampe reisen Spieler*innen zwischen der Welt der Lebenden und der Toten hin und her, um vergessene Orte zu erreichen, sagenumwobene Schätze zu bergen und sogar die Seelen ihrer Gegner zu manipulieren.

Taktische Kämpfe: Sowohl Nah- und Fernkampfwaffen als auch mächtige Magie stehen zur Verfügung, um die dämonischen Horden von Adyr zu überwinden.

Verschiedene Klassen: Als eine von neun Startcharakterklassen treten Spieler*innen den Reihen der Dark Crusader bei und gestalten ihren Kampfstil nach ihren individuellen Vorlieben.

Ein Leben nach dem Tod: In der Welt der Lebenden gefallene Krieger*innen erheben sich in Umbral, der Welt der Toten, auf ein Neues und erhalten eine letzte Chance, gegen die albtraumhaften Mächte von Umbral zu triumphieren und nach Axiom zurückzukehren.

Online Mehrspieler-Modus: Der nahtlose Koop-Mehrspielermodus ermöglicht es, zu zweit gegen Adyrs Mächte anzutreten.

Diese Woche wurde auch der offizielle Soundtrack zu Lords of the Fallen in Zusammenarbeit mit Laced Records veröffentlicht. Das 36-Track-Album ist ab sofort auf ausgewählten Musik-Streaming-Plattformen verfügbar und geht der bevorstehenden Vorbestellung und Veröffentlichung eines Dreifach-LP-Sets in limitierter Auflage voraus. Der Soundtrack wurde von den preisgekrönten Komponisten Cris Velasco (Bloodborne, Resident Evill VII: Biohazard) und Knut Avenstroup Haugen (Lords of the Fallen 2014, Conan Exiles) geschrieben und mit dem 80-köpfigen Budapest Scoring Orchestra and Choir sowie der Sopranistin Eurielle, der Altistin Jess Dandy und dem Chefcellisten des London Symphony Orchestra, David Cohen, aufgenommen.