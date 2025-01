Lexar spricht von einer neuen microSD Express-Card für Nintendo Switch 2

Der Hardware-Hersteller Lexar hat offenbar angekündigt, eine neue “microSD Express”-Karte für Switch 2 zu veröffentlichen. Es geht also los!

Über Lexars microSD-Karte

Diese Informationen wurden ursprünglich von Lexar China in den sozialen Medien geteilt, wobei zusätzliche Details enthüllten, dass es sich um eine “1 TB-Expresskarte” handelt, die gegen “Mitte Februar” veröffentlicht wird. Es wird auch als “NS 2 Must-have” angepriesen. So weit, so klar – so eine Erweiterungsmöglichkeit gab es schon bei der Nintendo Switch, die mit mageren 32 GB Speicherplatz daherkam. Auch, wenn Nintendo-Spiele grundsätzlich nicht viel Speicherplatz benötigt haben, war so eine Erweiterung damals wirklich notwendig. Heutzutage weiß man weder etwas über den Platzbedarf der kommenden Switch 2-Spiele (schließlich soll auch 4K-Auflösung möglich werden), und der interne SSD-Speicherplatz ist ebenso unbekannt.

Wie ihr im Bild sehen könnt, gibt es eine Silhouette von etwas, das wie eine Switch 2-Konsole aussieht. Es gibt bereits Gerüchte darüber, dass die neue Konsole von Nintendo microSD Express-Karten mit schnelleren Übertragungsgeschwindigkeiten unterstützen wird. Das Ganze ging bereits so weit, dass es Anfang dieses Monats sogar einen Eintrag in der GameStop-Liste gab. Derzeit ist halt alles abgesehen vom ersten Video noch Gerüchteküche sowie Schall und Rauch: Nintendo wird bei seiner bevorstehenden Direct-Sendung am 2. April 2025 mehr über die Switch 2 enthüllen. Aber es ist schon spannend, wie sehr jetzt alles wie Dominosteine umfällt: Zuerst hat Genki die Hüllen der Konsole rausgehauen, dann kommen Speichermedien dran, und ich bin sicher, dass wir schon bald Joy-Con-Nachbauten und Controller sehen werden…