Level-5 wird 2023 ein völlig neues Spiel ankündigen – kommt da ein neues Franchise?

Neben weiteren Informationen zu Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes plant Level-5, 2023 ein völlig neues Spiel anzukündigen.

Diese Informationen stammen aus einer Botschaft, die Level-5 in Bezug auf das neue Jahr geteilt hat. Das Spiel wird ein neues sein, das von allen bestehenden Franchises von Level-5 getrennt ist. Also leider kein neues White Knight Chronicles, wie es scheint – und nicht mal ein Remaster davon. Alles ist pure Spekulation: Es gibt bisher nicht viele Informationen über das neue Spiel, das Level-5 ankündigen will. Zu diesem Zeitpunkt kennen wir nicht einmal das Genre oder die Plattform. Da 2023 der 25. Jahrestag von Level-5 sein würde, wird das neue Spiel eine beispiellose Herausforderung für das Unternehmen sein. Das ist alles, was wir bisher darüber wissen. Die Botschaft von Level-5 für 2023 besteht auch darin, auf die aktuellen Veröffentlichungen im Jahr 2022 zurückzublicken.

Das Studio dankt den Spieler:innen für ihre anhaltende Unterstützung in Bezug auf Yo-kai Watch: PuniPuni, Yo-Kai Sangokushi und Ni no Kuni: Cross Worlds. Die neueste große Ankündigung der Stufe 5 hatte mit Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes zu tun. Es veröffentlichte einen Trailer, der zeigt, wie Spiele aussehen würden und wie man die Fußballspieler auf dem Feld kontrollieren kann. Der Trailer enthielt viele bekannte und ikonische Spezial-Moves von einer Vielzahl von Charakteren. Es enthielt jedoch nicht viele Informationen über die Geschichte oder die neuen Charaktere im Spiel. Also müssen wir abwarten, was Level-5 irgendwann im Jahr 2023 für uns bereit hält!