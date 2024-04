Lenovo arbeitet emsig an einem Legion GO-Nachfolger

Der bekannte Hardwarehersteller arbeitet Berichten zufolge an einer Fortsetzung des Lenovo Legion GO, seines tragbaren Gaming-Handhelds.

Mehr zum neuen Legion GO

Wie die aktuelle Legion GO–Konsole (darf man sie so bezeichnen?) wird auch ihr Nahchfolger High-End-PC-Gaming-Hardware in einem tragbaren Paket platzieren. Das ist wenig überraschend, genauso wenig, wie dass der Hersteller bereits an einer zweiten Version bastelt. Denn Lenovo veröffentlichte die Legion GO erstmals im Oktober 2023, das ist noch nicht so lange her! Tragbare Gaming-PC-Handhelds sind ein wachsendes Feld für Hardwarehersteller, seit dem Erfolg von Plattformen wie dem Valve Steam Deck und seiner Reihe Steam-verifizierter Spiele. Im Gegensatz zum Steam Deck laufen die meisten Konkurrenten jedoch auf dem Windows-Betriebssystem, was die Kompatibilität mit den meisten PC-Spielen erhöht – mit Abstrichen an anderen Fronten wie Akkulaufzeit, wohlgemerkt.

Lenovo Gaming Category Manager Clifford Chong sagte, dass das Unternehmen an der “nächsten Generation” seines Produkts arbeitet. Chong sagte, dass Lenovo mehr teilen würde, wenn die Zeit reif ist. Chong ging nicht genau darauf ein, welche Art von Spezifikationen oder Hardware das neue Lenovo Legion GO beinhalten würde, oder nicht mal darauf, ob es immer noch GO genannt würde. Das aktuelle Gerät teilt den Namen der Legion-Laptop-Linie von Lenovo, aber das Unternehmen könnte sein nächstes Handheld mit einem einzigartigen Namen definieren. Aber Chong sagte, dass Lenovo Potenzial in der Kategorie PC-Gaming-Handheld-Produkte sieht und dass Lenovo immer noch an der “nächsten Welle” von Funktionen arbeitet, die für den Handheld bestimmt sind. Mehr Infos von offizieller Seite brauchen wir daher erstmal nicht zu erwarten – abwarten, ob wir 2025 oder 2026 einen Nachfolger sehen!