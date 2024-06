LEGO Horizon Adventures: Ein überraschendes Crossover

Wir werden die Jägerin Aloy und ihre bunte Truppe von Helden begleiten, die sich auf eine epische Reise begeben, um die Geheimnisse einer post-apokalyptischen Welt zu entdecken. Mit der Kreativität und dem Humor, den wir von LEGO gewohnt sind, kombiniert mit der beeindruckenden Story und den atemberaubenden Landschaften aus Horizon, erwartet uns ein interessantes Spielerlebnis. Wir werden durch beeindruckende Baustein-Landschaften streifen, gigantische Maschinenwesen bekämpfen und clevere Rätsel lösen müssen. Dabei nutzen wir die einzigartige Fähigkeit der LEGO-Steine, um unsere Umgebung zu gestalten und anzupassen. Wir können neue Strukturen bauen, Fahrzeuge konstruieren und sogar Roboter erschaffen, die uns im Kampf unterstützen. Wir werden alte Freunde aus dem Horizon-Universum treffen und neue, liebenswerte Figuren kennenlernen, die uns auf unserem Abenteuer begleiten. Jeder Charakter hat charmanten Persönlichkeiten und eigene Fähigkeiten sowie Talente, die wir geschickt einsetzen müssen, um unsere Ziele zu erreichen. Das Spiel bietet sowohl Einzelspieler- als auch Mehrspieler-Modi, sodass wir entweder alleine die Welt erkunden oder zusammen mit Freunden im Koop-Modus Herausforderungen meistern. LEGO Horizon Adventures verbindet die besten Elemente zweier beliebter Universen und schafft ein Erlebnis, voller Kreativität, Abenteuer und Spaß, das für Fans von LEGO als auch von Horizon gleichermaßen faszinierend ist. Bereitet euch darauf vor, in dieses außergewöhnliche Abenteuer einzutauchen – baut, erkundet, kämpft und löst Rätsel!

LEGO Horizon Adventures mixt die faszinierende post-apokalyptische Welt des PlayStation-Franchise mit der ikonischen Lego-Optik. Dieses sehr überraschende Crossover sieht wie ein interaktiver The LEGO Movie aus, mit all den spannenden Robotern, die wir aus Horizon kennen und lieben.

LEGO Horizon Adventures wurde gemeinsam von Guerrilla und Studio Gobo entwickelt und bietet eine verspielte und unbeschwerte Geschichte, die von den Ereignissen in der Welt von Horizon inspiriert wurde. In einer fernen Zukunft besteht das Land aus LEGO-Steinen und unglaubliche, Dinosaurier-ähnliche Maschinen durchstreifen die Welt. Erlebt die Geschichte von Aloy, nur diesmal alles wunderschön mit LEGO-Elementen nachgebildet. Folgt eurem eigenen Abenteuer oder teilt den Spaß mit einem anderen Spieler:innen per Couch- oder Online-Koop-Modus. Das Spiel wurde für Zwei-Spieler-Action entwickelt und soll Ende 2024 auf PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erscheinen.