Horizon Forbidden West: Burning Shores (Test): Überschaubare Erweiterung mit gigantischem Ende!

Sturzflug in die Liebe

Nachdem Aloy und ihre Verbündeten die Gruppe der Far Zenith besiegt und deren Pläne zerstört haben, gibt es Verdacht auf einen Abtrünnigen. Unser Zweckverbündeter, Sylens, hat Daten gesammelt die darauf hinweisen, dass ein Mitglied der Far Zenith, Walter Londra, in der finalen Schlacht entkommen und Richtung Süden geflohen ist. Nachdem Aloy darüber in Kenntnis gesetzt wird, macht sie sich schnellst möglich auf den Weg die potentielle Gefahr ausfindig zu machen. Beim Anflug an die brennenden Küsten gerät Aloy unter Beschuss einer futuristischen Konstruktion. Nach dem Absturz trifft sie auf neue Mitglieder des Stammes der Quen, welche durch einen Schiffbruch auf der Inselgruppe gestrandet sind. Aloy verbündet sich mit der Marinesoldatin Seyka, um einige verschollene Mitglieder der Quen-Expedition wiederzufinden. Schnell wird klar, dass Aloys Ziele mit denen von Seyka übereinstimmen und so ein gemeinsames Abenteuer beginnt. Einen Großteil dieses Abenteuers bestreitet Aloy in Begleitung von Seyka. Dabei entstehen tolle Gespräche, witzige Situationen und tiefsinnige Momente wodurch sich beide besser kennenlernen und näher kommen. Wenn man am Ende richtig entscheidet, folgt sogar ein herzerwärmender romantischer Abschied – hoffentlich nicht für immer, denn Seyka ist eine fulminante Figur, die ich gerne wieder sehen will.

Die Paar-Missionen gab es im Hauptspiel auch aber sind mit diesem Fokus und Hingabe eine weitere Verbesserung zum Hauptspiel. An den erfolgreichen und fesselnden Geschichten von God of War, The Last of Us und Uncharted sieht man doch, dass Abenteuer in Begleitungen; Charaktere, Beziehungen und Geschichten viel immersiver darstellen können.