KUXIU X55 3-in-1 Faltbares Ladegerät Test: Leistbarer und leichter als je zuvor

Ein Unterschied auf der Website sticht jedoch hervor: Der aus leichtem, umweltfreundlichem Kunststoff gefertigte KUXIU X55 wiegt nur 140 g und verfügt über ein leistungsstarkes Lade- und Schutzsystem. Das Produkt durchläuft sorgfältige Prozesse wie Sandstrahlen, Oxidation und komplizierte Montageverfahren. Zudem sagt der Hersteller, dass dieses Produkt in Sachen Kosteneffizenz unübertroffen sei. Jetzt stellt sich natürlich den geneigten Leser:innen die Frage: Ist das Preis/Leistungsverhältnis wirklich das Maß aller Dinge, oder spielen auch noch andere Themen in die gefühlte Qualität mit rein? Legen wir los mit unserem Testbericht des Ladegeräts!

Der Name ist schon was: Denn das KUXIU X55 3-In-1 Faltbares Magnetisches Kabelloses Ladegerät Und Ständer ( laut offizieller Website! ) steht etwa Aug in Aug mit seinem Bruder, dem X40 ( zu unserem Testbericht ) in direkter Konkurrenz. Dabei scheint ja jedes Produkt das Gleiche zu können: Ihr bekommt ein Triumvirat an Ladegeräten für iPhone, Apple Watch und AirPods in einem faltbaren, möglichst reisetauglichen Design. Alle Features sind zwischen den beiden Geräten gleich: Die 5 Watt-Schnellladefunktion für Apple Watch, das Laden im Querformat und natürlich die Reisetauglichkeit werden jeweils hervorgehoben.

Der Hersteller KUXIU bietet mehrere Modelle seiner faltbaren Ladegeräte an. Was kann das X55 ? Dem widmen wir uns im Review!

Der erste Eindruck

Die Aussage des Herstellers, dass dieses Produkt aus leichtem und umweltfreundlichem Kunststoff gefertigt sei, bewahrheitet sich schon augenblicklich. Direkt nach dem Auspacken fällt auf, wie leicht das KUXIU X55 trotz seiner Maße ist. An der Verarbeitungsqualität selbst gibt es nichts zu bemängeln, das ist bei insgesamt drei Elementen und zwei Gelenken aber auch relativ schwierig. Stellt ihr das Ladegerät dann erstmals auf, fällt euch rasch auf, dass die einzelnen Gelenke sehr schwergängig sind. Sie halten zwar das Gewicht der Geräte problemlos in der von euch gewünschten Position, aber eingangs muss man etwas Kraft aufwenden, um das Produkt zu öffnen.

Das ist beileibe kein Beinbruch, aber man hat in den ersten Momenten das Gefühl, gleich etwas kaputtzumachen. Aber keine Sorge: Der KUXIU X55 hält ganz schön was her! Ganz unten im Standelement ist sowohl die Qi-Ladefläche als auch der USB-C-Connector verbaut. Der Mittelteil steht ganz im Zeichen der Apple Watch, mit einem ausklappbaren Ladegerät für eure Armbanduhr jeglicher Größe. Ganz oben ist dann ein kreisrundes MagSafe-Element vorhanden, an das ihr – erraten – euer iPhone ab der Serie 12 magnetisch andocken könnt. Nach dem Aufklappen und Anstecken ist der Charger auch schon bereit für seinen Einsatz!

Der KUXIU X55 in der Praxis

Eine gummierte Beschichtung unter dem Standfuß stellt sicher, dass das 3-in-1-Ladegerät nicht unbeabsichtigt verrutscht. Seine Grundfunktionen erfüllt der KUXIU X55 jedenfalls hervorragend: Wahlweise ein, zwei oder drei Produkte werden zugleich geladen, ganz ohne Fehl und Tadel. Der Hersteller empfiehlt ein 20 Watt-Ladegerät, das unserem Testgerät auch übrigens beigelegt war. Denn nur so könnt ihr das Maximum aus diesem faltbaren Ladegerät herausholen, schließlich müssen sich diese Watt zwischen den Produkten aufgeteilt werden. Das iPhone kann bis zu 15 Watt bekommen, die AirPods bis zu 5 Watt und die Apple Watch ebenfalls bis zu 5 Watt.

Ladet ihr also ein iPhone, ein AirPods-Case und eine Apple Watch gleichzeitig, empfiehlt sich ein guter Charger! Im Alltag präsentiert sich der Ladeständer als good enough. Er mag vielleicht nicht aus den ähnlich hochwertigen Materialien wie sein Bruder, der X40, bestehen, und eventuell gibt es die eine oder andere Konstellation, wo etwa das Auflegen der Apple Watch auf seinen Lade-Pod etwas fummelig ist. Aber für eine Reiselösung ist der KUXIU X55 wirklich gut gelungen, da er leicht, portabel und vor allem praktisch ist. Ein einziges Kabel für drei Geräte auf engstem Raum, das hat schon was.