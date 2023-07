Kostenloser Exoprimal Koop-Modus Spießrutenlauf ab sofort verfügbar

Die Daten aus den Wargames seit der Veröffentlichung von Exoprimal in diesem Monat sind vorbildlich, daher hat Leviathan jetzt sein bisher aufregendstes Kampfprojekt freigegeben – den Spießrutenlauf. Dieser brandneue Koop-Spielmodus ist ab heute für das teambasierte Online-Actionspiel verfügbar und fordert die Spieler*innen heraus, um ihr Überleben und Ruhm zu kämpfen. Der Spießrutenlauf ist kostenlos verfügbar für alle Exoprimal-Spieler*innen auf Xbox Series X|S, Xbox One und Windows, mit Xbox Game Pass für Konsole, PC und Cloud sowie auf PS5, PS4 und PC via Steam.

Der Spießrutenlauf hebt die Wargames auf die nächste Stufe mit speziellen Missionen für mutige Exofighter. Diese Kampftests bieten Late-Game-Inhalte, die nach Abschluss der Story im Dino-Survival-Modus freigeschaltet werden. Im Spießrutenlauf schließen sich fünf Exofighter zusammen, um sich intensiven Player-versus-Environment-Herausforderungen (PvE) zu stellen, die jede Woche wechseln. Dieser dynamische Modus enthält eine Reihe von Regeln und Szenarien, die einen hohen Schwierigkeitsgrad bieten, der auf erfahrene Spieler*innen und aufgerüstete Exosuits abgestimmt ist.

Neben dem Überleben gegen riesige Horden von Dinosauriern laden die wöchentlichen Missionen des Spießrutenlaufs die Exoprimal-Community dazu ein, auf den globalen Ranglisten für jede Plattform um die schnellste Abschlusszeit zu kämpfen. Diese Time-Attack-Missionen sind wiederholbar und ermöglichen es den Spieler*innen, neue Strategien zu entdecken und höhere Platzierungen zu erreichen. Exofighter werden ermutigt, ihren Erfolg zu überdenken und verschiedene Teamzusammenstellungen und Modulkombinationen zu erkunden. Squads, die hohe Platzierungen erreichen, erhalten außerdem Auszeichnungen für ihre Leistung.

Die Spießrutenlauf-Missionen beginnen jede Woche am Freitag um 05 Uhr morgens deutscher Zeit und laufen bis Dienstag der darauffolgenden Woche um 04:59 Uhr morgens deutscher Zeit. Weitere Informationen dazu gibt es auf der offiziellen Exoprimal-Informationsseite.