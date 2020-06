Kostenlose Bloodstained: Ritual of the Night DLCs für 2020 angekündigt

Bloodstained: Ritual of the Night-Fans weltweit können sich auf ein Restjahr voller Gratisinhalte freuen, so verspricht es der Ausblick von Publisher 505 Games und Indie-Studio ArtPlay auf die kommenden DLC-Entwicklungen für das über eine Millionen Mal verkaufte Spiel.

Bloodstained: Ritual of the Night DLC Pläne

Den Anfang machen der „Boss Revenge“-Modus und mehr Möglichkeiten zur Charakter-Individualisierung dank der „Chroma-Rad“-Funktion für SpielerInnen auf PC, PlayStation 4 und Xbox One am Dienstag, den 23. Juni, gefolgt von weiteren Gratisinhalten und Features im Laufe des Jahres – unter anderem einen VS. und Chaosmode-, die neue Wege eröffnen, um mit Koji Igarashis hochgelobtem Indie-Debut-Titel zu interagieren, und die Spielerfahrung noch besser machen.

In einer Videonachricht dankt Koji Igarashi seinen Fans und gibt der Community einen Vorgeschmack auf die kommenden Inhalte: