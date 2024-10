Kong: Survivor Instinct mit Video angekündigt

Während wir letztes Jahr mit Skull Island: King Kong ein Spiel basierend auf King Kong hatten, das richtig schlecht war, soll es dieses Game nun besser machen. Worum geht’s? Ein plötzlicher Titan-Angriff führt zu massiven Evakuierungsbemühungen – aber nicht jeder schafft es in Sicherheit, bevor die Verwüstung losgeht. Gefangen im Kreuzfeuer zwischen kämpfenden Monstern, sind viele Bewohner in der einstürzenden Stadt gefangen – eure einzige Tochter unter ihnen! Kong: Survivor Instinct ist ein 2.5D-Adventure-Spiel, das realistische Plattformer-Action, herausfordernde Kämpfe und Erkundungen im Metroidvania-Stil während einer spannenden Überlebenssuche kombiniert, die dem Monsterverse-Franchise würdig ist.

Beeinflusst die Titanen mit Monarch-Technologie und nutzt ihre enorme Stärke zu eurem Vorteil, während ihr durch ein tückisches Labyrinth aus einstürzenden Gebäuden, toxischen Lecks und tobenden Bränden navigiert. Sucht nach Ressourcen, Waffen und Werkzeugen, um Umwelträtsel zu lösen und euch gegen menschliche und Monsterfeinde zu verteidigen. Das Game sieht jedenfalls besser aus als Skull Island, das war übrigens das letzte Videospiel mit dem Riesenaffen nach Kong: The 8th Wonder of the World für Game Boy Advance (2005). Kong: Survivor Instinct wird am 22. Oktober für PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 24,99 Euro veröffentlicht.