Kommt GTA Mobile, ein echter Mobiltitel der Grand Theft Auto-Reihe?

Während ein GTA für Mobilgeräte aufgrund der massiven Verbreitung ebendieser logisch klingt, gibt es immer noch Probleme.

Das GTA-Problem

Zwei Jahre nach der Übernahme von Zynga versucht Take-Two immer noch, einen Weg zu finden, seine größten Franchises auf Mobilgeräte zu bringen. Der 12,7 Milliarden Dollar große Deal, der die zweitgrößte Akquisition in der Geschichte von Videospielen ist, brachte Take-Twos Blockbuster-Konsolen- und PC-Franchises wie Grand Theft Auto, Borderlands, NBA 2K und BioShock unter das gleiche Dach wie Zyngas äußerst beliebte Social-Gaming-Marken wie FarmVille und Words With Friends. Take-Two-CEO Strauss Zelnick sagte, als der Deal bekannt gegeben wurde: “Wir glauben, dass wir die beste Sammlung von geistigem Eigentum an Konsolen und PCs im Bereich der interaktiven Unterhaltung haben, und es ist im Grunde fast völlig ungenutzt von Mobilgeräten und Free-to-Play auf der ganzen Welt.“ Eine Ausnahme ist Call of Duty Mobile – es wurde im November 2019 veröffentlicht.

Dieses Game wurde laut Activision Blizzard im Mai 2022 über 650 Millionen Mal heruntergeladen. Zynga hat im vergangenen November das Rätsellösungsspiel Match Factory weltweit veröffentlicht. Es „erwies sich als Hit“ und hat Millionen neuer Nutzer:innen erreicht. Mobilgeräte machten in den 12 Monaten, die im März 2024 endeten, mehr als die Hälfte im Jahresumsatz und Nettobuchungen von Take-Two aus. Zynga bereitet sich darauf vor, das Arena-Kampfspiel Star Wars Hunters für Nintendo Switch und Mobilgeräte im Juni zu veröffentlichen, und das Puzzle-RPG Game of Thrones: Legends wird bis März 2025 auf dem Handy erscheinen. Aber Zelnick wiederholte, dass er immer noch ein Hit-Handyspiel machen will, das auf einem der eigenen Franchises des Unternehmens basiert. Warten wir’s ab, ob uns da billige Cash Grabs erwarten oder Games, die unsere Zeit wert sind!