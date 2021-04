Kommt eine Godfall PS4 Version?

Steht uns ein Godfall PS4 Release bevor? Geht es nach der Pan European Game Information (kurz PEGI) dann ja (zum Listing-Eintrag). Neben den bereits im November letzten Jahres veröffentlichten Versionen für die PS5 und den PC wurde das Spiel nun von der PEGI mit dem 16er-Siegel ausgezeichnet.

Interessanterweise wird als Releasetermin der 23.4.2021 angegeben, doch im PlayStation Store finden sich ausschließlich PS5-Editionen. Wurde das Spiel hier womöglich vorab geprüft, um jederzeit das Spiel für PlayStation 4 zu veröffentlichen?

Worum geht’s in Godfall?

Aperion ist am Abgrund der Ruine. Du bist der letzte der valorianischen Ritter, gottähnliche Krieger, die Valorplates ausrüsten können, legendäre Rüstungssets, die die Träger in unaufhaltsame Meister des Nahkampfs verwandeln. Zerreiße Feinde, während du durch jedes der Elementarreiche kletterst und fordere den verrückten Gott Macros heraus, der dich oben erwartet. Steige in Godfall auf, dem ersten seiner Art, Loot-Slasher, Nahkampf-Action-Rollenspiel.