Kommt ein Venom-Spiel nach Marvel’s Spider-Man 2?

Könnte ein eigenständiges Venom-Spiel nach Marvel’s Spider-Man 2 auf dem Weg sein? Aktuellen Aussagen zufolge dürfen wir daran glauben.

Mehr zu Venom

Laut dem leitenden Erzähldirektor Jon Paquette bei Insomniac ist dies eine Möglichkeit. In einem Interview deutete Paquette auf ein potenzielles Spin-off-Spiel hin, das sich um Venom dreht, jetzt, da Marvel’s Spider-Man 2 erschienen ist. “Ich glaube, dass dies eine der besten Venom-Geschichten ist, die wir je erlebt haben. Wir werden sehen, was die Rezensenten zu sagen haben”, sagte er. „Wir konzentrieren uns auf “Spider-Man 2″, und was wir tun werden, ist, dass wir abwarten werden, wie die Fans reagieren. Wir werden den Fans zuhören und uns fragen: ‘Okay, was wollen die Fans wirklich?’ Wir werden irgendwie über Dinge reden, nachdem wir alle Zeit hatten, zu schlafen und Urlaub zu machen”.

Was eine Venom-Geschichte betrifft, so schaute sich das Team von Insomniac die Comic-Iterationen des Charakters für das Hauptspiel an. Das ist wahrscheinlich auch der Punkt, warum der schwarze Charakter überhaupt den Stellenwert bekam. “Es gibt dort ein so reiches Universum, und es gibt viel, was die Comics getan haben. Wir haben versucht, all das aufzugreifen und es dann zu vergessen und darüber nachzudenken, was für unsere Charaktere und unser Franchise am besten wäre”, so Paquette. Mit dem Start von Marvel’s Spider-Man 2 wird Insomniac spätestens nach dem geplanten Patch mehr an dem kommenden Wolverine-Titel für PlayStation 5 arbeiten.