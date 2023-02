Brancheninsider: Marvels Wolverine kommt zwischen 2024 und 2025

Jeff Grubb von Giant Bomb hat bezüglich Marvels Wolverine zwei verschiedene Veröffentlichungszeiträume gehört. Lest hier mehr!

Über Marvels Wolverine

In der neuesten Episode von Game Mess Mornings teilte Grubb ein paar neue Details über Marvels Wolverine mit, darunter ein lockeres, potenzielles Veröffentlichungsdatum. “Das Überraschende für mich ist, dass ich zwei verschiedene Zeiträume gehört habe … Ich habe bereits im Herbst 2024 gehört, was wild wäre.” Wie Grubb in der Show bemerkte, wird Insomniac Marvels Spider-Man 2 im Herbst 2023 veröffentlichen, so dass es in der Tat sehr ungewöhnlich wäre, nur ein Jahr später einen weiteren Haupttitel zu bringen. Allerdings betonte Grubb auch, dass er gehört habe, „dass sie immer noch sehr viel über 2025 sprechen“, also ist noch nichts in Stein gemeißelt. Weiters wird der Titel sich ausschließlich an Erwachsene richten, und man kann davon ausgehen, dass die Adamantium-Krallen ihren Gegnern dementsprechend zusetzen.

Zur Erinnerung: Marvels Spider-Man ist für Teenager freigegeben mit den Hinweisen für Blut, Drogenreferenz, Sprache und Gewalt. Zudem wird Marvels Wolverine keine komplett offene Welt haben wie Peter Parker und Miles Morales – anstelle einer vollständigen offenen Welt wird Logan Berichten zufolge “offene Abschnitte einer Welt haben, die anderen, großen Sony-Spielen ähnelt“. Grubb hat diesen Vergleich nicht speziell angestellt, aber es klingt, als ob die Karte in Bezug auf ihre offene Welt vage jener von God of War Ragnarok ähnlich sein könnte. Auch hier können wir wieder davon ausgehen, dass der Titel wohl die Power der PS5-Konsole voll ausreizen wird und die Spieler:innen grafisch beeindrucken soll. Warten wir’s ab, ein wenig Zeit hat das Studio ja noch!